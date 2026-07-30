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Автор: Мария Степанова

30 июля 2026, 10:58

Верховный суд разъяснил, когда обгон тихоходной техники через сплошную лишает прав

Верховный суд разъяснил, когда обгон тихоходной техники через сплошную лишает прав

Верховный суд поставил точку в давнем споре: можно ли обгонять экскаватор или трактор через сплошную

Верховный суд разъяснил, когда обгон тихоходной техники через сплошную лишает прав

Водители часто сталкиваются с ситуацией, когда впереди движется трактор или крупная сельхозтехника, а сплошная линия не дает возможности обогнать. Верховный суд России внес ясность в этот вопрос, что особенно актуально для тех, кто не хочет лишиться прав из-за ошибки в трактовке ПДД.

Водители часто сталкиваются с ситуацией, когда впереди движется трактор или крупная сельхозтехника, а сплошная линия не дает возможности обогнать. Верховный суд России внес ясность в этот вопрос, что особенно актуально для тех, кто не хочет лишиться прав из-за ошибки в трактовке ПДД.

Вопрос обгона медленной техники на загородных трассах давно вызывает споры среди автомобилистов. Ситуация, когда за трактором или экскаватором выстраивается колонна машин, а сплошная линия не позволяет совершить маневр, знакома многим. Верховный суд России недавно дал четкое разъяснение, которое может уберечь от серьезных последствий.

Согласно позиции суда, если на дороге установлен знак «Обгон запрещен» (3.20), то обгонять разрешается только определенные виды транспорта: тихоходы, мопеды, гужевые повозки и мотоциклы без коляски. Однако если на пути сплошная разметка, пересекать ее для обгона нельзя ни при каких обстоятельствах, даже если впереди еле движется техника.

Ключевой момент - определение самого понятия «тихоход». Это не просто медленно едущий трактор, а транспортное средство, чья максимальная скорость по паспорту не превышает 30 км/ч. Отличить такой транспорт можно только по специальному знаку - красному треугольнику с яркой каймой на задней части. Если такого знака нет, техника считается обычной, даже если она едет очень медленно.

На практике встречаются три типовые ситуации. Первая: есть знак 3.20, но разметка прерывистая - обгон тихохода со знаком разрешен. Вторая: сплошная линия, но нет знака 3.20 - обгон запрещен даже для тихохода. Третий, самый спорный вариант - и знак 3.20, и сплошная линия, а впереди тихоход с треугольником. Формально обгон разрешен, но инспекторы часто штрафуют за пересечение сплошной, и доказать свою правоту можно только при наличии видеозаписи и четких доказательств.

Главная ошибка водителей - считать, что если техника едет медленно, значит, обгон через сплошную допустим. Верховный суд подчеркивает: если нет знака тихохода, доказать свою правоту практически невозможно, и выезд на встречную полосу будет считаться нарушением. Итог - штраф или лишение прав.

Чтобы избежать неприятностей, важно помнить несколько правил. Если не видно красного треугольника - не обгоняйте через сплошную. Если есть сплошная без знака 3.20 - тоже не рискуйте. Даже когда формально обгон разрешен, лучше включить видеорегистратор, чтобы иметь доказательства в спорной ситуации.

Стоит различать объезд и обгон: если трактор стоит и мешает проезду, его можно объехать как препятствие, если нет других запретов. Но если техника движется, необходимо строго соблюдать правила обгона.

По данным ГИБДД, большинство случаев лишения прав за обгон через сплошную связано с неправильной трактовкой статуса тихохода и отсутствием видеодоказательств. Новое разъяснение Верховного суда позволяет избежать ошибок, если внимательно следить за знаками и разметкой. Важно помнить, что даже небольшая ошибка может привести к серьезным последствиям: штрафу или лишению водительских прав на срок до полугода. Для российских водителей это особенно актуально, учитывая частые случаи движения сельскохозяйственной техники по трассам в сезон работ.

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