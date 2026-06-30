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Автор: Мария Степанова

30 июня 2026, 08:17

Верховный суд разъяснил: когда обгон тихоходной техники через сплошную запрещен

Верховный суд разъяснил: когда обгон тихоходной техники через сплошную запрещен

Верховный суд дал ответ в давнем споре: можно ли обгонять трактор или экскаватор через сплошную

Верховный суд разъяснил: когда обгон тихоходной техники через сплошную запрещен

Водители часто спорят о том, можно ли обгонять тракторы и экскаваторы через сплошную линию. Верховный суд поставил точку в этом вопросе, объяснив, в каких случаях маневр разрешен, а когда грозит лишением прав. Это важно знать каждому, кто ездит по трассам России.

Водители часто спорят о том, можно ли обгонять тракторы и экскаваторы через сплошную линию. Верховный суд поставил точку в этом вопросе, объяснив, в каких случаях маневр разрешен, а когда грозит лишением прав. Это важно знать каждому, кто ездит по трассам России.

Вопрос обгона тихоходной техники на трассах давно вызывает жаркие споры среди водителей. Особо остро проблема встает, когда впереди медленно движется трактор или экскаватор, а дорога ограничена сплошной линией разметки или знаком «Обгон запрещен». Верховный суд России наконец дал четкое разъяснение: когда такой маневр допустим, а когда он обернется серьезными последствиями.

Главная путаница возникает из-за двух ограничений: дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен» и сплошной линии разметки. Многие уверены, что если техника едет медленно, ее можно обойти в любой ситуации. Однако правила дорожного движения трактуют это иначе.

По закону тихоходным считается транспорт, конструктивно не способный развивать скорость выше 30 км/ч. Отличительный признак — красный треугольник с яркой окантовкой на задней части. Если такого знака нет, трактор или экскаватор не считается тихоходом, даже если движется медленно.

Верховный суд подтвердил: если на дороге установлен знак «Обгон запрещен», но разметка прерывистая, обгон тихохода с соответствующим знаком разрешен. При этом важно, чтобы маневр был безопасным, а треугольник — хорошо виден. Это официальное исключение из общего запрета.

Однако если на дороге нанесена сплошная линия, пересечь ее нельзя ни при каких обстоятельствах — даже ради обгона трактора с треугольником. Для сплошной линии исключения не предусмотрены, и попытка обгона приводит к штрафу или лишению прав.

Самая спорная ситуация возникает, когда одновременно действуют знак «Обгон запрещен» и нанесена сплошная разметка, а впереди движется трактор с треугольником. Формально знак допускает обгон тихохода, но разметка запрещает пересечение. В таких случаях инспекторы часто ошибаются, и подтвердить свою правоту можно только при наличии видеозаписи, где четко видны знак тихохода и дорожная обстановка.

Кстати, наличие видеорегистратора становится решающим аргументом в споре с инспектором. Если на видео не видно красного треугольника, суды, как правило, встают на сторону ГИБДД. Поэтому важно не только соблюдать правила, но и фиксировать все детали поездки.

Стоит помнить: объезд и обгон — разные понятия. Неподвижная техника препятствием не считается, и ее можно объехать по правилам объезда. Но если трактор движется, даже очень медленно, применяются правила обгона.

Для тех, кто не хочет рисковать правами, есть простая логика. Если у тихохода есть опознавательный треугольник и действует знак 3.20, обгон разрешен, но только при прерывистой разметке. Если же разметка сплошная, маневр запрещен в любом случае. А когда знака тихохода нет, лучше вообще не рисковать, даже если транспорт движется медленно.

В заключение стоит добавить: знание нюансов ПДД и обращение к судебной практике позволяет избежать неприятных последствий. В России за пересечение сплошной линии при обгоне грозит штраф до 5000 рублей или лишение прав на срок до полугода. Исключения для тихоходов действуют только при определенных условиях, и их нарушение может привести к серьезным проблемам. Поэтому лучше потратить несколько минут на ожидание, чем потом месяцами доказывать свою правоту в суде.

В условиях, когда судебная практика по дорожным спорам меняется, а инспекторы трактуют правила по-разному, важно быть максимально внимательным. Например, в подобных судах уже отменены некоторые штрафы, как это было с аптечками и огнетушителями, — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о новых судебных решениях по штрафам ГИБДД .

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