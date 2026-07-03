За рулем не был, но прав лишился: Верховный суд пояснил, можно ли водителю стоять около своего автомобиля в состоянии опьянения

3 июля 2026, 05:50
Верховный суд разъяснил, когда водитель может лишиться прав за алкоголь в машине
Верховный суд разъяснил, когда водитель может лишиться прав за алкоголь в машине
Верховный суд РФ уточнил: чтобы лишить водителя прав за алкоголь, одного факта нахождения в машине недостаточно. Важно доказать, что человек действительно управлял автомобилем. Это решение влияет на тысячи водителей по всей стране.
Вопрос о том, когда водитель может быть лишён прав за употребление алкоголя в автомобиле, давно вызывает споры. Верховный суд РФ внёс ясность: если человек просто находится в состоянии опьянения, этого недостаточно для наказания. Ключевым остаётся понятие «управление» — именно оно определяет, нарушил ли водитель закон.
Судебная практика показывает: инспекторы часто обращают внимание не только на движение, но и на внешние признаки. Например, заведённый двигатель может быть принят за подготовку к поездке, даже если водитель включил только радиовещание или кондиционер. Если при этом человек сидит за рулём, ситуация становится ещё более рискованной.
Особую опасность представляет просьба «чуть подвинуть машину» — даже минимальное перемещение автомобиля в состоянии опьянения считается официальным управлением. В таком случае протокол и последующее лишение прав практически неизбежны. Отказ от медицинского освидетельствования также приравнивается к признанию вины и влечёт те же последствия, что и подтверждённая пьяная езда.
Важно помнить: если водитель не был за рулём, но употреблял алкоголь в общественном месте — например, во дворе или на парковке, — это может повлечь административную ответственность за распитие спиртного в неположенных местах. Часто такие ситуации становятся поводом для дополнительных проверок и разбирательств.
Судя по разъяснениям Верховного суда, формальное нахождение в припаркованной машине с алкоголем не запрещено, если отсутствует факт управления. Однако многое зависит от трактовки инспектора и конкретной ситуации на месте. Для минимизации риска эксперты рекомендуют соблюдать правила поведения в состоянии опьянения и по возможности не находиться в автомобиле после употребления спиртного. Это позволит избежать ненужных переживаний и сохранить водительские права.
В любых обстоятельствах грамотное поведение может сыграть решающую роль. Сохранять спокойствие, фиксировать происходящее на видео, чётко заявлять о том, что автомобиль не двигался, и внимательно заполнять протокол — эти шаги помогают защитить свои права. Кстати, обычные решения по автомобильным вопросам иногда становятся прецедентами, как это было с отменой некоторых штрафов ГИБДД, — подробнее об этом можно узнать в материале о новых тенденциях в отмене штрафов .
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