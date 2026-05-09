Верховный суд поставил точку: теперь страховая обязана платить, даже если водитель не вписан в ОСАГО

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

9 мая 2026, 16:42

Верховный суд разъяснил: разовая передача ключей не лишает страховки

Верховный суд разъяснил: разовая передача ключей не лишает страховки

Верховный суд поставил точку: теперь страховая обязана платить, даже если водитель не вписан в ОСАГО

Верховный суд разъяснил: разовая передача ключей не лишает страховки

Верховный суд внес ясность в споры по ОСАГО. Теперь разовая передача руля не станет причиной отказа в выплате по страховке. Узнайте, как это влияет на сумму возмещения и ответственность владельца автомобиля.

Верховный суд внес ясность в споры по ОСАГО. Теперь разовая передача руля не станет причиной отказа в выплате по страховке. Узнайте, как это влияет на сумму возмещения и ответственность владельца автомобиля.

Владельцы автомобилей в России часто сталкивались с ситуацией, когда страховые компании отказывали в выплатах по ОСАГО, если за рулем находился человек, не вписанный в полис. Особенно остро этот вопрос стоял при разовой передаче управления знакомым или родственникам. Как сообщает Pravda.Ru, Верховный суд РФ поставил точку в этом споре, определив четкие правила для таких случаев.

Суть конфликта заключалась в том, что собственник автомобиля мог доверить машину человеку с действующими правами, но не указанному в страховке. При аварии страховщики ссылались на нарушение условий договора и отказывали в компенсации. Ранее суды часто поддерживали страховые компании, перекладывая финансовую ответственность на владельца транспортного средства.

Теперь Верховный суд разъяснил: если водитель имеет действующее удостоверение и получил разрешение от собственника, страховая компания обязана выплатить компенсацию даже при отсутствии его фамилии в полисе. Исключение составляют случаи, когда управление передано лицу без прав - тогда ответственность полностью ложится на владельца.

Важный момент: если водитель вписан в полис, выплаты происходят по стандартной схеме. Если же речь идет о разовой передаче руля человеку с правами, страховщик не вправе отказать в выплате. После выплаты страховая компания имеет право требовать всю сумму возмещения с виновника ДТП, который не был вписан в полис.

Эксперты отмечают, что новые разъяснения суда защищают автовладельцев от неожиданных долгов и споров с компаниями. При этом ответственность за передачу управления остается: если собственник доверяет машину человеку без прав или в состоянии опьянения, последствия могут быть серьезными. Также важно следить за техническим состоянием автомобиля, чтобы избежать дополнительных сложностей при разбирательствах после ДТП.

Юристы подчеркивают, что судебная практика по этим вопросам долгое время была неоднозначной. Теперь же владельцы могут быть уверены: если они проявили осмотрительность и передали ключи законопослушному водителю, страховая защита сохраняется. Это решение особенно актуально для семей, где автомобиль используется несколькими людьми, а также для тех, кто иногда доверяет машину друзьям или коллегам.

Таким образом, Верховный суд РФ сделал важный шаг навстречу справедливости на рынке автострахования. Новые правила позволяют избежать бюрократических ловушек и обеспечивают защиту интересов добросовестных автовладельцев.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Саратов Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться