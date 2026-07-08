Продажа автомобиля не снимает ответственность: Верховный суд разъяснил правила и риски

8 июля 2026, 08:24
Верховный суд разъяснил: штрафы за авто до перерегистрации ложатся на продавца
Верховный суд разъяснил: штрафы за авто до перерегистрации ложатся на продавца
В 2026 году ужесточились правила регистрации автомобилей, и прежние владельцы рискуют получить штрафы за нарушения, совершенные новыми хозяевами. Верховный суд РФ напомнил: ответственность сохраняется за продавцом до смены данных в ГИБДД. Эксперты объясняют, как избежать неприятных последствий.
Вопрос о том, кто несёт ответственность за нарушения ПДД после продажи автомобиля, вновь оказался в центре внимания после решения Верховного суда РФ. Суд подтвердил: пока машина не переоформлена на нового владельца в ГИБДД, все административные штрафы и налоги продолжают приходить на имя прежнего владельца. Это касается и случаев, когда нарушения фиксируются дорожными камерами.
Ситуация, когда новый владелец не спешит ставить авто на учёт, может обернуться для продавца неприятными сюрпризами. Даже подписанного договора купли-продажи недостаточно для освобождения от ответственности. Верховный суд указал: копии документов не доказывают ни факт передачи денег, ни переход прав на машину. Решающее значение имеет сохранение регистрации в базе ГИБДД. Пока автомобиль зарегистрирован на продавца, именно он считается ответственным лицом.
Юристы отмечают: для государственных органов собственником признаётся тот, кто указан в регистрационных данных. Поэтому все штрафы, налоги и меры принудительного взыскания автоматически адресуются прежнему владельцу. Однако у продавца есть инструмент защиты: если в течение 10 дней после сделки новый хозяин не зарегистрировал машину, бывший владелец должен обратиться в ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации. Это позволяет минимизировать риски и снять с себя дальнейшую ответственность.
Для покупателя несвоевременная постановка на учёт грозит штрафом от 1500 до 2000 рублей по КоАП РФ. Если же он продолжит ездить на незарегистрированном авто, штраф возрастёт до 5000 рублей, а при повторном нарушении может последовать отказ в регистрационных действиях. С 2025 года требования к срокам регистрации ужесточились, что делает контроль за этим процессом особенно актуальным.
Эксперты советуют сразу после сделки проверять статус автомобиля через портал «Госуслуги». Если в течение 10 дней регистрация не была переоформлена, рекомендуется самостоятельно подать заявление о прекращении регистрации. Кроме того, важно оформить не только договор купли-продажи, но и акт приёма-передачи, подтверждающий факт передачи ключей и самого автомобиля. Все доказательства — расписка о получении денег, переписка с покупателем, фото или видео передачи авто — стоит сохранять.
Если штрафы всё же приходят бывшему владельцу, их можно оспорить. Для этого потребуется доказать, что в момент нарушения автомобилем управлял другой человек. В качестве аргументов подойдут полис ОСАГО на имя покупателя, акт приёма-передачи, расписка, а также свидетельские показания. Верховный суд подчеркнул: суд должен учитывать всю полноту представленных документов. Если штраф уже оплачен, бывший владелец может взыскать эту сумму с покупателя через суд как убытки.
Практика показывает, что формальное завершение сделки — это не подписание договора, а смена собственника в базе ГИБДД. Продавцам важно контролировать этот этап, чтобы избежать неожиданных расходов и судебных споров. Как отмечают эксперты, подобные ситуации становятся всё более актуальными в условиях действующих правил регистрации. Между тем вопросы ответственности и рисков для водителей поднимаются и в других аспектах — например, в материале о проблемах платных дорог на юге страны , как изменения в законодательстве влияют на повседневную жизнь автомобилистов .
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