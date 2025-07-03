Верховный суд РФ объяснил, почему можно лишиться прав, начав обгон в разрешенном месте

Водитель подал аппеляцию, пытаясь оспорить лишение прав за повторный выезд на встречку. Он начал обгон на разрешенном участке, но завершил его уже после установки запрещающего знака. Инспектор ГИБДД вынес постановление по ч. 5 ст. 12.15 КоАП – «Повторный выезд на встречную полосу». Водитель пытался доказать, что начал обгон законно, однако ни мировой, ни районный, ни кассационный суды, а в итоге и Верховный суд, не нашли оснований для пересмотра решения. Таким образом, сложившаяся судебная практика остается неизменной: решающим является конечное положение автомобиля.

Свою позицию суд мотивировал определением Конституционного суда РФ от 2011 года, согласно которому наличие признаков административного правонарушения не зависит от того, в какой момент водитель находился на встречной полосе. Главное – факт завершения маневра в запрещенной зоне. Юристы отмечают, что такое толкование усиливает ответственность водителей за предварительный расчет маневра и соблюдение ПДД до самого его завершения, пишут «Известия».

Фото: freepik.com

Эксперты напоминают: перед началом любого обгона водитель обязан убедиться, что сможет завершить его в безопасных условиях и без нарушений. При этом они подчеркивают: в редких случаях возможны форс-мажорные обстоятельства (например, препятствие на своей полосе), которые могут быть признаны «крайней необходимостью». Однако для освобождения от ответственности нужны документальные доказательства – видеозапись с регистратора, показания свидетелей и другие подтверждения.

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