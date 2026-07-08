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Автор: Мария Степанова

8 июля 2026, 07:55

Верховный суд РФ подтвердил: видеосъемка инспектора ГИБДД разрешена законом

Верховный суд РФ подтвердил: видеосъемка инспектора ГИБДД разрешена законом

Можно ли снимать инспектора ГИБДД на видео? Ответ Верховного суда: теперь у водителей есть щит

Верховный суд РФ подтвердил: видеосъемка инспектора ГИБДД разрешена законом

Вопрос о праве водителей снимать инспекторов ГИБДД на видео при исполнении ими служебных обязанностей получил однозначный ответ на уровне Верховного суда. Это решение важно для всех, кто сталкивается с дорожными проверками и хочет защитить свои права.

Вопрос о праве водителей снимать инспекторов ГИБДД на видео при исполнении ими служебных обязанностей получил однозначный ответ на уровне Верховного суда. Это решение важно для всех, кто сталкивается с дорожными проверками и хочет защитить свои права.

В последние годы видеосъемка общения с инспекторами ГИБДД стала привычной частью дорожной жизни. Однако до недавнего времени многие водители сталкивались с требованием прекратить запись, а некоторые инспекторы пытались обосновать правомерность таких действий. Эта ситуация получила четкое разъяснение на самом высоком уровне.

Верховный суд РФ поставил точку в споре: граждане имеют право фиксировать действия сотрудников ГИБДД при выполнении ими служебных обязанностей. Это решение основано на положениях Конституции и федерального закона «О полиции», где прямо указано, что деятельность полиции должна быть открытой и публичной, за исключением случаев, связанных с государственной тайной или закрытым судопроизводством. Оформление протокола к таким случаям не относится.

Причины, по которым инспекторы иногда выступают против видеосъемки, остаются на поверхности. Камера — это объективный свидетель, который может зафиксировать как корректные действия, так и возможные нарушения. Для некоторых руководителей угроза публичности становится поводом для давления на водителя с требованием отключить запись. Однако теперь такие требования официально признаны незаконными.

Рассмотренное Верховным судом дело показательно: водитель отказался прекратить съемку оформления протокола, инспектор настаивал, и дело дошло до судебного разбирательства. Первая инстанция поддержала водителя, апелляция — инспектора, но итоговое решение Верховного суда оказалось на стороне гражданина. Суд посчитал, что видеозапись помогает фиксировать процессуальные действия и отвечает интересам законодательства.

Если инспектор требует прекратить съемку, эксперты советуют сохранять спокойствие, вежливо объяснить свои права и продолжить запись. Важно зафиксировать сам факт незаконных требований. Угроза составления протокола по статье 19.3 КоАП РФ в такой ситуации не имеет под собой оснований, поскольку требование инспектора противоречит закону. Прецедентов наказаний за видеосъемку нет, а жалобы на действия сотрудника могут быть поданы в МВД, прокуратуру или суд.

Практика показывает: видеозапись становится основным доказательством в спорных ситуациях на дороге. Она не только защищает водителя, но и дисциплинирует инспектора, снижая риск злоупотреблений. Важно помнить, что запись должна вестись корректно, без провокаций и нарушений общественного порядка.

Для понимания решения Верховного суда стоит добавить несколько фактов. Во-первых, Россия — не единственная страна, где разрешена видеосъемка сотрудников полиции; аналогичные нормы действуют во многих европейских государствах. Во-вторых, видеозапись не может быть использована против гражданина, если она получена законным способом. В-третьих, открытость работы полиции — это не только право, но и гарантия прозрачности для общества. Решение Верховного суда устанавливает единый стандарт для всех регионов страны и учитывает многочисленные замечания по организации работы на дорогах.

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