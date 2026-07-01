Верховный суд дал ответ, можно ли управлять автомобилем без гос рег знаков, даже если автомобиль новый и не был зарегистрирован в ГИБДД

Верховный суд РФ: штраф за езду без номеров с первого дня после покупки авто

Верховный суд России поставил точку в вопросе о праве на управление автомобилем без госномеров сразу после покупки. Теперь водителям важно знать, что даже новые авто нельзя эксплуатировать без регистрации - штрафы и лишение прав сохраняются. Это решение влияет на всех, кто планирует покупку машины в 2026 году.

Верховный суд России поставил точку в вопросе о праве на управление автомобилем без госномеров сразу после покупки. Теперь водителям важно знать, что даже новые авто нельзя эксплуатировать без регистрации - штрафы и лишение прав сохраняются. Это решение влияет на всех, кто планирует покупку машины в 2026 году.

Решение Верховного суда РФ о штрафах за управление автомобилями без государственных регистрационных знаков сразу после покупки вызвало широкий резонанс среди автолюбителей. Многие водители ещё недавно были уверены, что после приобретения у них есть 10 дней, чтобы ездить без номеров, не опасаясь санкций. Однако теперь эта лазейка официально закрыта.

В суде водитель пытался оспорить штраф в размере 5000 рублей, утверждая, что он действует в течение 10-дневного срока, отведённого на регистрацию. Судья сослалась на Федеральный закон № 283-ФЗ и постановление Пленума ВС РФ № 20 (2019 г.), где чётко указано: управление автомобилем без номеров с момента покупки — это уже административное правонарушение. То есть 10 дней даётся только на оформление регистрации, а не на свободное передвижение без госзнаков.

Ранее некоторые автовладельцы пытались обойти правило, переписывая договоры купли-продажи, чтобы формально продлить срок безнаказанной езды. Теперь такие схемы не работают: инспекторы ГИБДД рассчитывают и выписывают штрафы с первого дня владения машиной без номеров. Более того, в отдельных случаях возможно и лишение водительских прав.

Сегодня процесс постановки автомобиля на учёт стал проще: в ряде автосалонов можно оформить регистрацию прямо на месте покупки. Это сокращает время, но при нарушении сроков водители рискуют получить штраф. Однако не все дилеры предоставляют такую услугу, поэтому водителям стоит заранее уточнить этот момент.

Для сравнения: в некоторых странах Европы и США разрешено временное использование специальных транзитных номеров, но в России подобная практика не применяется. Важно помнить, что любые попытки избежать регистрации или затягивания оформления документов могут привести к серьёзным последствиям.

В общем, если вы только что приобрели автомобиль, не стоит рисковать: оформление госномеров — обязательный шаг перед выездом на дорогу. Это не только требование закона, но и гарантия вашей безопасности и спокойствия на российских дорогах.

Водителям стоит учитывать, что судебная практика по штрафам за отсутствие госзнаков становится всё строже. Как показывает опыт, даже формальные ответы не принимаются во внимание. Кстати, аналогичные споры о штрафах разбирались и раньше: например, летом 2026 года суды отменяют решения по аптечке и огнетушителю .