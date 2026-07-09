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Автор: Мария Степанова

9 июля 2026, 20:12

Верховный суд уточнил: когда нельзя поворачивать направо на зеленый сигнал

Верховный суд уточнил: когда нельзя поворачивать направо на зеленый сигнал

Ответ Верховного суда: разрешено ли поворачивать направо, если основной горит зелёный, а стрелка не работает

Верховный суд уточнил: когда нельзя поворачивать направо на зеленый сигнал

Водители часто сталкиваются с ситуацией, когда основной сигнал светофора зеленый, а дополнительная стрелка не горит. Верховный суд дал четкое разъяснение, как действовать в таких случаях, чтобы не получить штраф. Это особенно актуально для тех, кто ежедневно передвигается по сложным перекресткам.

Водители часто сталкиваются с ситуацией, когда основной сигнал светофора зеленый, а дополнительная стрелка не горит. Верховный суд дал четкое разъяснение, как действовать в таких случаях, чтобы не получить штраф. Это особенно актуально для тех, кто ежедневно передвигается по сложным перекресткам.

Ситуация, когда водитель подъезжает к перекрестку и видит зеленый основной сигнал, но дополнительная стрелка для поворота направо не горит, встречается часто. Многие считают, что зеленый сигнал разрешает движение в любом направлении, однако это не так. Верховный суд России дал однозначное разъяснение: если дополнительная секция не работает, поворот в сторону стрелки запрещен.

Правила дорожного движения четко разграничивают сигналы. Согласно пункту 6.3 ПДД, сигнал в дополнительной секции равнозначен стрелке, но действует только в своем направлении. Если стрелка не горит, движение в этом направлении запрещено, даже при горящем основном зеленом сигнале. Черная стрелка на основном сигнале — лишь информирует о наличии дополнительной секции, но не разрешает маневр.

Верховный суд неоднократно указывал: попытки оправдаться тем, что «горел зеленый», не принимаются. Необходимо дождаться включения зеленой стрелки. Нарушение данного правила приравнивается к проезду на красный свет и влечет штраф в размере 1000 рублей за первое нарушение. Повторное нарушение — уже 5000 рублей или лишение прав на срок до полугода. Если при этом возникли помехи другим участникам движения, дополнительно налагается штраф по статье 12.13 КоАП РФ.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, достаточно соблюдать простой алгоритм: оценить, какая секция горит, и не начинать поворот, если стрелка не работает. Только после включения зеленой стрелки маневр становится законным. При этом не стоит забывать о пешеходах и других транспортных средствах, которые могут двигаться на свой сигнал.

DРоссии ежегодно фиксируются тысячи ДТП, связанных с неправильным проездом перекрестков. Большинство из них происходит из-за невнимательности к дополнительным секциям светофора. Соблюдение этих правил не только убережет от штрафов, но и повысит безопасность на дорогах.

Водителям стоит помнить, что подобные ситуации встречаются и на других участках, оборудованных светофорами. Например, Верховный суд ранее разъяснял, как правильно действовать при объезде препятствия через сплошную линию разметки - подробности этого решения также важны для понимания ответственности

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