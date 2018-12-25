25 декабря 2018, 21:32
Верховный суд уточнил наказание за нечитаемые номера
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Верховный суд разъяснил, что заляпанные грязью или снегом номера – не повод лишать водителя прав по статье 12.2 КоАП за умышленное изменение государственных регистрационных знаков. Решение было вынесено по делу, тянувшемуся с 2016 года.
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Протокол составили по части 2 статьи 12.2 КоАП. За госзнаки, оборудованные с применением материалов, препятствующих и затрудняющих их идентификацию, предусматривается наказание в виде 5 000 рублей штрафа или лишения прав на срок от одного до трех месяцев. И мировой, и апелляционный, и кассационный суды согласились с доводами полиции. Однако автомобилист не смирился и дошел до Верховного суда, который указал нижестоящим инстанциям на ошибку и отменил все их решения.
Какие именно специальные материалы применялись для искажения номера в деле указано не было. А лед, снег и грязь имеют природное происхождение. В современных российских зимних реалиях – при сочетании сурового климата и нечищеных дорог, никакого умысла в изменении номера Верховный суд не выявил. Таким образом, у автовладельца ушло более двух лет на отстаивание своей невиновности.
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Сейчас вообще выбор масел довольно большой, можно выбирать все что угодно, при этом ориентируйтесь на цену и чтобы не получилось, что возьмете подделку.
Эх, если бы не тоннель, мог бы просто красиво полетать и дальше поехать ) ) ) )
ну н езнаю, про "фокус" мой форд маверик 2004 года, пробег250 тыс.в одних руках, полет отличный!
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