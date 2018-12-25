25 декабря 2018, 21:32

Верховный суд уточнил наказание за нечитаемые номера

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Верховный суд разъяснил, что заляпанные грязью или снегом номера – не повод лишать водителя прав по статье 12.2 КоАП за умышленное изменение государственных регистрационных знаков. Решение было вынесено по делу, тянувшемуся с 2016 года.
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Верховный суд уточнил наказание за нечитаемые номера
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В ноябре 2016 года гражданин Гвоздев был остановлен на Ленинском проспекте в Москве за нечитаемые номера. В отношении него составили протокол о том, что он управлял автомобилем с номерами, которые были оборудованы материалами, препятствующими их идентификации. Сам Гвоздев утверждал, что на номерных табличках просто образовалась наледь, удалить которую, не повредив краску на цифрах и буквах, не представлялось возможным.

Протокол составили по части 2 статьи 12.2 КоАП. За госзнаки, оборудованные с применением материалов, препятствующих и затрудняющих их идентификацию, предусматривается наказание в виде 5 000 рублей штрафа или лишения прав на срок от одного до трех месяцев. И мировой, и апелляционный, и кассационный суды согласились с доводами полиции. Однако автомобилист не смирился и дошел до Верховного суда, который указал нижестоящим инстанциям на ошибку и отменил все их решения. 

Какие именно специальные материалы применялись для искажения номера в деле указано не было. А лед, снег и грязь имеют природное происхождение. В современных российских зимних реалиях – при сочетании сурового климата и нечищеных дорог, никакого умысла в изменении номера Верховный суд не выявил. Таким образом, у автовладельца ушло более двух лет на отстаивание своей невиновности. 
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Верховный суд уточнил наказание за нечитаемые номера
{{material_123306}}В ноябре 2016 года гражданин Гвоздев был остановлен на Ленинском проспекте в Москве за нечитаемые номера. В отношении него составили протокол о том, что он управлял автомобилем с номерами, которые были оборудованы материалами, препятствующими их идентификации. Сам Гвоздев утверждал, что на номерных табличках просто образовалась наледь, удалить которую, не повредив краску на цифрах и буквах, не представлялось возможным.Протокол составили по части 2 статьи 12.2 КоАП. За госзнаки, оборудованные с применением материалов, препятствующих и затрудняющих их идентификацию, предусматривается наказание в виде 5 000 рублей штрафа или лишения прав на срок от одного до трех месяцев. И мировой, и апелляционный, и кассационный суды согласились с доводами полиции. Однако автомобилист не смирился и дошел до Верховного суда, который указал нижестоящим инстанциям на ошибку и отменил все их решения. Какие именно специальные материалы применялись для искажения номера в деле указано не было. А лед, снег и грязь имеют природное происхождение. В современных российских зимних реалиях – при сочетании сурового климата и нечищеных дорог, никакого умысла в изменении номера Верховный суд не выявил. Таким образом, у автовладельца ушло более двух лет на отстаивание своей невиновности. 
2018-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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