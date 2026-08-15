Верховный суд поставил точку в давнем споре: можно ли обгонять экскаватор или трактор через сплошную

Верховный суд уточнил правила обгона тихоходной техники через сплошную линию

Водителям на российских дорогах важно знать, когда обгон сельхозтехники через сплошную линию может закончиться штрафом или лишением прав. Верховный суд дал четкие разъяснения, которые помогут избежать ошибок и неприятных последствий.

Водителям на российских дорогах важно знать, когда обгон сельхозтехники через сплошную линию может закончиться штрафом или лишением прав. Верховный суд дал четкие разъяснения, которые помогут избежать ошибок и неприятных последствий.

Верховный суд России поставил точку в спорах о том, можно ли обгонять тракторы и экскаваторы через сплошную линию. Это решение напрямую влияет на тысячи водителей, которые затрудняют медленное перемещение техники по дорогам, особенно в сезон сельскохозяйственных работ. Ошибка в трактовке правил может стоить не только штрафа, но и водительских прав.

Суть разъяснения суда заключается в следующем: если на дороге установлен знак «Обгон запрещен» (3.20), то обгонять разрешается только транспорта со спец.знаками - тихоходы, мопеды, гужевые повозки и мотоциклы без коляски. Однако если на проезжей части нанесена сплошная разметка, пересечь ее для обгона нельзя ни при каких обстоятельствах, даже если впереди, движется техника с минимальной скоростью.

Ключевой момент – определение самого понятия «тихоход». Это не просто медленно едущий трактор, а транспортное средство, максимальная скорость которого по паспорту не превышает 30 км/ч. Отличить такую ​​технику можно только по специальному знаку – красному треугольнику с яркой каймой на задней части. Если такого знака нет, техника считается обычной, даже если она едет очень медленно.

В практике встречаются три типовые ситуации.

Первая: есть знак 3.20, но разметка прерывистая - обгон тихохода со знаком разрешен.

Вторая: сплошная линия, но нет знака 3.20 - обгон запрещен даже для тихого хода.

Третья, самый спорный вариант - и знак 3.20, и сплошная линия, а впереди тихоход с треугольником. Формально обгон разрешен, но инспекторы часто штрафуют за пересечение сплошной, и подтвердить свое право можно только при наличии видеозаписи и четких доказательств.

Главная ошибка водителей – считать, что если техника едет медленно, значит, обгон через сплошную допустим. Верховный суд принимает: если нет знака тихохода, найти свое право практически невозможно, и выезд на встречную полосу будет считаться нарушением. Итог – штраф или отсутствие права.

Чтобы избежать неприятностей, важно запомнить несколько правил. Если не виден третий треугольник - не обгоняйте через сплошную. Если есть сплошная без знака 3.20 - тоже не рискуйте. Даже когда разрешен формальный обгон, лучше включить видеорегистратор, чтобы иметь доказательства в спорной ситуации.

Стоит различать объезд и обгон: если трактор стоит и мешает проезду, его можно объехать как встречный, если нет других запретов. Но если техника движется, необходимо строго соблюдать правила обгона.

По данным ГИБДД, в большинстве случаев отсутствие прав за обгон через сплошную связь с неправильной трактовкой приводит к медленному ходу и отсутствию видеодоказательств. Новое разъяснение Верховного суда позволяет избежать ошибок, если внимательно следить за знаками и разметкой. Важно помнить, что даже небольшая ошибка может привести к серьезным последствиям: штрафу или лишению водительских прав на срок до полугода. Для российских водителей это особенно актуально после частых случаев сельскохозяйственной техники на дорогах в сезон работы.

Знак «Обгон запрещен» (3.20) не отменяет действие сплошной линии, а тихоход определяется наличием специального треугольника. Видеорегистратор и ориентир по дорожным знакам — главные помощники водителя в спортивных устройствах.