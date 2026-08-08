Верховный Суд отменил старое правило: пешеходов теперь нужно пропускать совсем по-другому

Верховный Суд ужесточил правила: штраф за пешехода возможен до выхода на переход

С 2026 года штрафы за непропуск пешеходов могут выписываться даже в спорных ситуациях, когда человек только собирается перейти дорогу. Новые трактовки Верховного Суда требуют от водителей максимальной внимательности и меняют привычные сценарии движения.

С 2026 года штрафы за непропуск пешеходов могут выписываться даже в спорных ситуациях, когда человек только собирается перейти дорогу. Новые трактовки Верховного Суда требуют от водителей максимальной внимательности и меняют привычные сценарии движения.

В 2026 году Верховный Суд рассмотрел подход к обязанностям водителей на пешеходных переходах, что сразу вызвало бурные дискуссии среди автомобилистов. Новый штраф за непропуск пешехода может быть выписан даже в тех случаях, когда человек еще не ступил на «зебру». Это нововведение требует от водителей не только следить за дорожной обстановкой, но и внимательно оценивать поведение людей на краю проезжей части.

Камеры и инспекторы теперь фиксируют не только сам факт выхода пешехода на дорогу, но и его реакцию на ожидаемый автомобиль. Если человек замедлил шаг, изменил направление или просто остановился из-за машины, это может быть расценено как создание помех. Водителю грозит штраф даже в том случае, если пешеход сделал только шаг вперед или повернулся к проезжей части, явно демонстрируя намерение начать переход.

Размер штрафа за первое нарушение составляет 1500 рублей, а при повторном или грубом нарушении увеличивается до 2500 рублей. Итоговое решение инспектора зависит от обстоятельств и поведения водителя, что создает неопределенность в каждой ситуации при переходе. Особое внимание стоит обращать на нерегулируемые переходы, повороты, выезды с прилегающих территорий и остановки общественного транспорта - именно здесь чаще всего фиксируются нарушения.

Автоматические камеры анализируют траекторию движения и реакцию пешехода, что иногда приводит к ошибочным штрафам. Например, если человек остановился поправить обувь или замедлился по другой причине, система может ошибочно зафиксировать нарушение. В спорных случаях, когда пешеход идет на красный сигнал светофора, велосипедист пересекает дорогу не спешившись, или человек выбегает на проезжую часть, водитель может оспорить штраф, но без видеозаписи сделать это сложно.

Оплатить штраф можно со скидкой 25% в течение 20 дней, после чего стоимость будет полной, а неоплата грозит передачей дела к судебным приставам. Важно помнить: если даже пешеход только собирается выйти на дорогу, лучше заранее снизить скорость и прекратить движение - это поможет избежать лишних проблем и сэкономить деньги.

В последние годы большинство нарушений за непропуск пешеходов случаются именно на нерегулируемых переходах и при поворотах. Новые правила подчеркивают, что теперь важна не только формальная сторона, но и реальное поведение участников дорожного движения. Это создает дополнительную нагрузку на водителей.

Если водитель уверен, что штраф выписан ошибочно, рекомендуется запросить полную видеозапись с камеры, а не ограничиваться фотографиями. В течение 10 дней можно подать жалобу, приложив запись регистратора, фотографии, письменные объяснения и, при необходимости, предъявить обвинения свидетелям. В случае отказа в ГИБДД, ситуацию можно оспорить в суде. Между тем, современные технологии все чаще становятся причиной спорных ситуаций на дорогах - как это происходит и в других случаях, например, при обновлении стандартов безопасности на транспорте, о чем недавно говорилось в материале о новых плацкартных вагонах с особым вниманием к пассажирам .