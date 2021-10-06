Верховный суд встал на сторону коровы
Однако суд первой инстанции определил, что 70% вины за ДТП лежит на фермере, который не следил должным образом за коровой, а 30% вины – на водителе, который должен был быть внимательнее. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Когда дело дошло до Верховного суда, судьи указали, что автомобиль является источником повышенной опасности, а домашнее животное – нет. Значит, ответственность их владельцев наступает по разным правилам.
Согласно определению Верховного суда, водитель был обязан ехать с такой скоростью, которая позволяет ему остановиться при возникновении опасности. Дело отправили на пересмотр в суд апелляционной инстанции. Кроме того, Верховный суд рекомендовал определять скорость движения автомобиля на основании экспертизы, а не просмотра записи с видеорегистратора.
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