16 ноября 2017, 21:31

Верховодить маркой Volkswagen будет датчанин

С 1 февраля 2018 года должность руководителя Volkswagen в России будет выполнять 48-летний Ларс Химмер. На этой позиции он сменит Пьера Бутена, который возглавит работу марки во Франции.
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Химмер работает в автомобильной индустрии более 14 лет и обладает необходимыми знаниями в сфере развивающихся рынков, в особенности, в Центральной, Восточной Европе и в России. Карьера менеджера в автомобильном бизнесе началась в 2003 году в Volvo Truck Corporation, где он занимал различные менеджерские должности.

 

К работе в концерне Volkswagen AG Ларс начал в 2010 году в качестве управляющего директора MAN Truck & Bus в Москве, после чего сменил в концерне несколько высоких постов. В 2012-м он был назначен ответственным за продажи MAN Truck & Bus в Восточной Европе и переехал в Мюнхен.

С 2013 года Химмер стал ответственным за стратегию и проекты в области продаж в Volkswagen AG в Вольфсбурге, фокусируясь на стратегическом развитии продаж всех марок концерна. С 2015 года Ларс занимал позицию управляющего директора Volkswagen Group Ireland.

Кроме родного датского, Ларс Химмер свободно владеет несколькими языками, включая русский.

Top Manager VW, Фольксваген

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Верховодить маркой Volkswagen будет датчанин
Химмер работает в автомобильной индустрии более 14 лет и обладает необходимыми знаниями в сфере развивающихся рынков, в особенности, в Центральной, Восточной Европе и в России. Карьера менеджера в автомобильном бизнесе началась в 2003 году в Volvo Truck Corporation, где он занимал различные менеджерские должности.  К работе в концерне Volkswagen AG Ларс начал в 2010 году в качестве управляющего директора MAN Truck & Bus в Москве, после чего сменил в концерне несколько высоких постов. В 2012-м он был назначен ответственным за продажи MAN Truck & Bus в Восточной Европе и переехал в Мюнхен. С 2013 года Химмер стал ответственным за стратегию и проекты в области продаж в Volkswagen AG в Вольфсбурге, фокусируясь на стратегическом развитии продаж всех марок концерна. С 2015 года Ларс занимал позицию управляющего директора Volkswagen Group Ireland. Кроме родного датского, Ларс Химмер свободно владеет несколькими языками, включая русский.
2017-11-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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