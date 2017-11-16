Верховодить маркой Volkswagen будет датчанин
Химмер работает в автомобильной индустрии более 14 лет и обладает необходимыми знаниями в сфере развивающихся рынков, в особенности, в Центральной, Восточной Европе и в России. Карьера менеджера в автомобильном бизнесе началась в 2003 году в Volvo Truck Corporation, где он занимал различные менеджерские должности.
К работе в концерне Volkswagen AG Ларс начал в 2010 году в качестве управляющего директора MAN Truck & Bus в Москве, после чего сменил в концерне несколько высоких постов. В 2012-м он был назначен ответственным за продажи MAN Truck & Bus в Восточной Европе и переехал в Мюнхен.
С 2013 года Химмер стал ответственным за стратегию и проекты в области продаж в Volkswagen AG в Вольфсбурге, фокусируясь на стратегическом развитии продаж всех марок концерна. С 2015 года Ларс занимал позицию управляющего директора Volkswagen Group Ireland.
Кроме родного датского, Ларс Химмер свободно владеет несколькими языками, включая русский.
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