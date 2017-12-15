15 декабря 2017, 09:17
Вернули засады и знак «Ш». Итоги 2017-го, часть I
Уходящий год словно дал передохнуть автомобилистам от бурных событий, происходивших в 2016-м. Хотя, конечно, и нынешний год Петуха не обошелся без новшеств в автожизни. О главных из них – в нашем традиционном итоговом обзоре.
Пожалуй, самым значимым изменением стала возможность оперативно жаловаться на нарушения ПДД. ГИБДД сможет получать записи правонарушений через единую информационную систему от других участников дорожного движения или пешеходов. Правда, для этого необходимо зарегистрировать запись на портале госуслуг с указанием даты, времени и координат съемки. После этого файлы поступают на первоначальную модерацию. Далее они будут направлены в Управление ГИБДД по месту совершения правонарушения. Там инспектор вынесет окончательное решение о направлении штрафа «герою съемки».Для штрафа не нужен будет даже протокол - достаточно, чтобы нарушение ПДД было зафиксировано на фото или видео. Планируется, что все записи будут передаваться через специальное приложение. В настоящее время для него разрабатывается необходимое программное обеспечение. На его выпуск потребуется 2,5 млрд рублей.
Еще из полезных новшеств уходящего года – обязательное ношение светоотражающих жилетов, которое хотят ввести для водителей. Такую одежду они будут вынуждены надевать в темное время суток вне населенных пунктов, в качестве профилактики ДТП.
Новый проект постановления Правительства «О внесении изменений в Правила дорожного движения» инициирован для профилактики ДТП вне населенных пунктов в темное время суток. Похожий документ был подписан в 2014 году. Правда, тогдашнее постановление касалось в большей степени пешеходов – в темное время суток человек, передвигающийся по проезжей части вне населенного пункта, должен иметь на одежде светоотражающие элементы. Так как законопроект 2014 года был принят, то очевидно, что нововведение 2017 года будет рассмотрено и подписано в ближайшее время. Не обошлось без повышения штрафов. На сей раз Минтранс подготовил проект по повышению штрафов для водителей 12-тонников аж в 4 раза. Теперь при неоплате проезда наказание изменится с 5 000 до 20 000 рублей. Комиссия по законопроектной деятельности одобрило инициативу.
Законопроект нацелен на повышение ответственности водителей и собственников грузовиков за соблюдение действующего законодательства о движении по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Кроме того, срок для привлечения к административной ответственности с 2 месяцев увеличится до 6. Этот же проект предлагает передать Ространснадзору полномочия МВД по рассмотрению дел об административных правонарушениях, которые предусмотрены законом о взимании платы.
С 1 декабря в Правилах дорожного движения появились поправки, согласно которым водители обязаны вешать табличку «Ш» на свой автомобиль, если передвигаются на шипованной резине. За отсутствие такого знака предусмотрен штраф в размере 500 рублей.Правило объясняется тем, что машинам на зимней шипованной резине якобы требуется гораздо меньшее расстояние для остановки, чем автомобилям с летней резиной. Водители должны учитывать это, чтобы избежать столкновения при экстренном торможении.
Также российские власти твердо намерены в грядущий 2018 год сократить количество аварий на пешеходных переходах. Правда, ничего мудрее не придумали, чем банально увеличить размер штрафа за непропуск пешеходов. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже вступили в силу. Согласно новому порядку, за отказ предоставить пешеходу право приоритета на переходе штраф составит от 1500 до 2500 рублей. Решение, кому и сколько платить, должен принимать полицейский. Точнее, он будет выписывать максимальный штраф, а камера – минимальный. С инициативой увеличения штрафов за подобные нарушения выступало МВД РФ.
Тем, кто еще до сих пор не привык ездить по круговому перекрестку по новым правилам, напоминаем: приоритет имеют теперь те автомобили, которые находятся на круге. Подобное новшество должно, прежде всего, позитивным образом отразиться на четкости правил проезда машин по кругу. Зачастую водители неверно трактовали их, что приводило к ДТП. В частности, существовали разные варианты проезда круга. Если перед ним стоял знак «Уступи дорогу», то въезжающий на перекресток водитель должен был дать возможность проехать всем находящимся на перекрестке машинам, а лишь затем выезжать на него сам. Если же знака нет, то дорогу уступали те, кто находился на круге по принципу «помеха справа».
Помимо этого, в ПДД ввели новую разметку на перекрестках — диагональные линии. Она будет обозначать границы, которые нельзя пересекать в случае дорожного коллапса. Такую разметку предлагается применять на наиболее проблемных пересечениях дорог, чтобы водителям было легче ориентироваться.В скором времени в ПДД могут закрепить и новый порядок проезда автомобилей без цветографических знаков, но с фонарями синего цвета в передней части машины не выше уровня фар, функционирующими в мигающем режиме. Они, ко всеобщему недоумению, получат преимущество. Соответствующий документ подготовила Федеральная служба охраны (ФСО). Такие опознавательные знаки предусмотрены для транспорта непосредственно ФСО, а также врачей или инвалидов. Однако в настоящий момент они не обязывают водителей уступать им дорогу.
Нельзя обойти вниманием тот факт, что в этом году размер дорожных указателей в России предложили уменьшить аж на 30%. По мнению членов правительственной комиссии по ПДД, такое решение позволит оптимизировать городскую среду и сэкономить бюджетные средства. Кроме того, упростится процесс их установки. При этом вреда, как считают чиновники, такое новшество не принесет. Идею поддержали в ГИБДД, поэтому дорожные знаки уменьшенного размера начнут внедрять на российских дорогах уже со следующего года. После эксперимента в нескольких городах эту практику распространят по всей территории России.
Теперь касательно вопросов документации. Наконец-то определен срок перехода на электронные ПТС. Забегая вперед, скажем, что он произойдет летом следующего года. Планируется, что к июлю 2018-го техническая возможность выдавать и хранить документацию в новом виде появится у всех автопроизводителей и государственных структур. Сама система выдачи и хранения электронных ПТС будет готова до конца текущего года. Эти перемены никак не коснутся покупателей новых автомобилей. Первое время приобретение транспорта будет сопровождаться выдачей привычного бумажного ПТС.Помимо этого, российские водительские удостоверения могут оснастить встраиваемыми микросхемами, которые будут содержать биометрические данные владельца и его подпись. Так документ сможет подтверждать личность при удаленной идентификации. По словам генерального директора «Гознака» Аркадия Трачука, вот уже 2 года проводится большая работа по разработке такого рода документов, которые могли бы использоваться как внутренний паспорт гражданина. Подобные права действуют уже во многих европейских странах.
Между тем депутатам Госдумы предстоит рассмотреть законопроект о внедрении института «народного инспектора». Как говорится в тексте распоряжения Правительства РФ, новый документ предполагает назначение административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола. Правда, речь идет о тех случаях, когда их фиксация осуществляется гражданами, зарегистрированными на портале госуслуг.
Также на российских дорогах будут устанавливать одинаковые комплексы фотофиксации нарушений ПДД. В настоящее время, согласно ГОСТу, камеры должны замерять скорость в диапазоне от 20 км/ч до 250 км/ч в любое время суток и любую погоду. При этом аппараты должны различать номер с вероятностью не менее 90%. В документе пропишут порядок обработки информации с устройств. Подобное новшество позволит передать регионам полномочия по администрированию дел в отношении нарушителей, поскольку сейчас почти все комплексы фотофиксации находятся на балансе региональной власти.И «под занавес» российских водителей удивили новым регламентом, который регулирует правила поведения сотрудников ГИБДД при остановке водителей на дороге. Прежде всего, передавать документы для проверки инспектору отныне следует без обложки и иных удерживающих устройств. Пассажирам при себе тоже необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, поскольку сотрудники ГИБДД теперь имеют право досматривать документы любого из присутствующих в машине.
В новой редакции полицейских обяжут доставлять водителей к своим автомобилям после прохождения медицинского освидетельствования на стационарном посту. Из полезных новшеств – SMS-рассылка участникам ДТП. Они будут получать уведомление о приглашении в группу разбора. Такой способ информирования позволит оперативно передавать необходимые сведения и избежать накладок с рассылкой уведомлений.
Правда, некоторые поправки все-таки смутили автомобилистов. Прежде всего, это остановка машин вне постов ДПС. Вдобавок к этому, в соответствии с новым регламентом, сотрудники ГИБДД смогут устраивать засады на дорогах. Конечно, только в исключительных случаях. Воспользоваться такими методами инспекторы смогут для обеспечения безопасности на скоростных или аварийных участках дороги, а также в местах «перелома рельефа».В общем, год 2017-й практически позади. Автомобильная жизнь россиян изменилась и по некоторым пунктам стала неоднозначнее. О том, чем еще запомнился уходящий год, расскажем в следующих частях обзора.
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Еще из полезных новшеств уходящего года – обязательное ношение светоотражающих жилетов, которое хотят ввести для водителей. Такую одежду они будут вынуждены надевать в темное время суток вне населенных пунктов, в качестве профилактики ДТП.
Новый проект постановления Правительства «О внесении изменений в Правила дорожного движения» инициирован для профилактики ДТП вне населенных пунктов в темное время суток. Похожий документ был подписан в 2014 году. Правда, тогдашнее постановление касалось в большей степени пешеходов – в темное время суток человек, передвигающийся по проезжей части вне населенного пункта, должен иметь на одежде светоотражающие элементы. Так как законопроект 2014 года был принят, то очевидно, что нововведение 2017 года будет рассмотрено и подписано в ближайшее время. Не обошлось без повышения штрафов. На сей раз Минтранс подготовил проект по повышению штрафов для водителей 12-тонников аж в 4 раза. Теперь при неоплате проезда наказание изменится с 5 000 до 20 000 рублей. Комиссия по законопроектной деятельности одобрило инициативу.
Законопроект нацелен на повышение ответственности водителей и собственников грузовиков за соблюдение действующего законодательства о движении по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Кроме того, срок для привлечения к административной ответственности с 2 месяцев увеличится до 6. Этот же проект предлагает передать Ространснадзору полномочия МВД по рассмотрению дел об административных правонарушениях, которые предусмотрены законом о взимании платы.
С 1 декабря в Правилах дорожного движения появились поправки, согласно которым водители обязаны вешать табличку «Ш» на свой автомобиль, если передвигаются на шипованной резине. За отсутствие такого знака предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
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Также российские власти твердо намерены в грядущий 2018 год сократить количество аварий на пешеходных переходах. Правда, ничего мудрее не придумали, чем банально увеличить размер штрафа за непропуск пешеходов. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже вступили в силу. Согласно новому порядку, за отказ предоставить пешеходу право приоритета на переходе штраф составит от 1500 до 2500 рублей. Решение, кому и сколько платить, должен принимать полицейский. Точнее, он будет выписывать максимальный штраф, а камера – минимальный. С инициативой увеличения штрафов за подобные нарушения выступало МВД РФ.
Тем, кто еще до сих пор не привык ездить по круговому перекрестку по новым правилам, напоминаем: приоритет имеют теперь те автомобили, которые находятся на круге. Подобное новшество должно, прежде всего, позитивным образом отразиться на четкости правил проезда машин по кругу. Зачастую водители неверно трактовали их, что приводило к ДТП. В частности, существовали разные варианты проезда круга. Если перед ним стоял знак «Уступи дорогу», то въезжающий на перекресток водитель должен был дать возможность проехать всем находящимся на перекрестке машинам, а лишь затем выезжать на него сам. Если же знака нет, то дорогу уступали те, кто находился на круге по принципу «помеха справа».
Помимо этого, в ПДД ввели новую разметку на перекрестках — диагональные линии. Она будет обозначать границы, которые нельзя пересекать в случае дорожного коллапса. Такую разметку предлагается применять на наиболее проблемных пересечениях дорог, чтобы водителям было легче ориентироваться.
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Нельзя обойти вниманием тот факт, что в этом году размер дорожных указателей в России предложили уменьшить аж на 30%. По мнению членов правительственной комиссии по ПДД, такое решение позволит оптимизировать городскую среду и сэкономить бюджетные средства. Кроме того, упростится процесс их установки. При этом вреда, как считают чиновники, такое новшество не принесет. Идею поддержали в ГИБДД, поэтому дорожные знаки уменьшенного размера начнут внедрять на российских дорогах уже со следующего года. После эксперимента в нескольких городах эту практику распространят по всей территории России.
Теперь касательно вопросов документации. Наконец-то определен срок перехода на электронные ПТС. Забегая вперед, скажем, что он произойдет летом следующего года. Планируется, что к июлю 2018-го техническая возможность выдавать и хранить документацию в новом виде появится у всех автопроизводителей и государственных структур. Сама система выдачи и хранения электронных ПТС будет готова до конца текущего года. Эти перемены никак не коснутся покупателей новых автомобилей. Первое время приобретение транспорта будет сопровождаться выдачей привычного бумажного ПТС.
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Между тем депутатам Госдумы предстоит рассмотреть законопроект о внедрении института «народного инспектора». Как говорится в тексте распоряжения Правительства РФ, новый документ предполагает назначение административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола. Правда, речь идет о тех случаях, когда их фиксация осуществляется гражданами, зарегистрированными на портале госуслуг.
Также на российских дорогах будут устанавливать одинаковые комплексы фотофиксации нарушений ПДД. В настоящее время, согласно ГОСТу, камеры должны замерять скорость в диапазоне от 20 км/ч до 250 км/ч в любое время суток и любую погоду. При этом аппараты должны различать номер с вероятностью не менее 90%. В документе пропишут порядок обработки информации с устройств. Подобное новшество позволит передать регионам полномочия по администрированию дел в отношении нарушителей, поскольку сейчас почти все комплексы фотофиксации находятся на балансе региональной власти.
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В новой редакции полицейских обяжут доставлять водителей к своим автомобилям после прохождения медицинского освидетельствования на стационарном посту. Из полезных новшеств – SMS-рассылка участникам ДТП. Они будут получать уведомление о приглашении в группу разбора. Такой способ информирования позволит оперативно передавать необходимые сведения и избежать накладок с рассылкой уведомлений.
Правда, некоторые поправки все-таки смутили автомобилистов. Прежде всего, это остановка машин вне постов ДПС. Вдобавок к этому, в соответствии с новым регламентом, сотрудники ГИБДД смогут устраивать засады на дорогах. Конечно, только в исключительных случаях. Воспользоваться такими методами инспекторы смогут для обеспечения безопасности на скоростных или аварийных участках дороги, а также в местах «перелома рельефа».
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Плюсы и минусы
|Водители смогут повлиять на БДД с помощью фиксации нарушений.
|обязательное "ношение" знака "Ш" не выдерживает никакой критики.
|Штрафы за непропуск пешеходов могут снизить травматизм на "зебрах".
|Штрафы для большегрузов в буквальном смысле душат малый и средний бизнес.
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