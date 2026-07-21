Российский автодом Verso на шасси Sollers SF5: цена 6,15 млн руб., полная автономность и 5 мест

Verso на базе Sollers SF5: российский автодом с кухней, душем и кондиционером

В России появился полностью отечественный автодом Verso на платформе Sollers SF5. Модель выделяется продуманной планировкой, современным оснащением и возможностью автономного проживания. Это решение может изменить подход к путешествиям по стране.

В России появился полностью отечественный автодом Verso на платформе Sollers SF5. Модель выделяется продуманной планировкой, современным оснащением и возможностью автономного проживания. Это решение может изменить подход к путешествиям по стране.

Российский рынок автодомов пополнился заметной новинкой: компания Verso представила кемпер, созданный на базе коммерческого фургона Sollers SF5. Это полностью отечественная разработка, которая сразу привлекла внимание благодаря сочетанию функциональности и адаптации к российским условиям.

Минимальная стоимость новинки составляет 6 150 000 рублей, а на сборку потребуется всего месяц. Кузов выполнен из сэндвич-панелей собственного производства — они устойчивы к влаге, хорошо сохраняют тепло и выдерживают значительные нагрузки. Внутреннее пространство организовано максимально рационально: в передней части расположены обеденный стол и два пассажирских кресла, над которыми предусмотрены антресоли для хранения вещей.

Фото: пресс-служба СТАНН

Правая часть салона отведена под кухню с варочной панелью, мойкой и вместительным холодильником на 140 литров. Санузел изолирован и включает душ, туалет и отдельный шкаф. Для ночлега предусмотрено пять спальных мест: две кровати размером 2 × 1,5 метра и дополнительный диван.

Водоснабжение организовано с помощью двух баков: для чистой воды — не менее 100 литров, для отработанной — 80 литров. Оба оборудованы датчиками уровня, а мембранный насос обеспечивает стабильную подачу воды. Такой запас позволяет находиться вдали от цивилизации несколько дней без дискомфорта.

Техническая часть также заслуживает внимания. На крыше установлены две солнечные панели суммарной мощностью 400 Вт, которые заряжают аккумулятор. Инвертор на 3500 Вт обеспечивает питание стандартных розеток 220 В. Комбинированный обогреватель выдает до 4 кВт тепла и нагревает бойлер на 10 литров, а кондиционер поддерживает комфортную температуру в жару.

Для удобства пользователей предусмотрены выдвижная ступенька и четырехметровый маркизовый тент, создающий тень у борта на стоянке. Безопасность обеспечена системами ABS и ESC, а также подушками безопасности.

Исходя из представленных данных, Verso на базе Sollers SF5 выглядит как практичный вариант для тех, кто ценит независимость и комфорт в поездках. Важно, что модель полностью собирается в России, что упрощает сервисное обслуживание и поставку запчастей. В ближайшие годы можно ожидать развития сегмента автодомов: появление таких решений способно стимулировать интерес к внутреннему туризму и новым форматам отдыха.

Интересно, что выход подобной модели может стать ответом на растущий спрос на автономные путешествия по России. По мнению экспертов, такие решения способны конкурировать с зарубежными аналогами, особенно с учетом локализации производства и адаптации к местному климату. Стоит отметить, что в сегменте эффективных транспортных средств российские инженеры уже не раз демонстрировали нестандартные подходы — например, как это было с запуском двигателя для гиперкара Nilu27, о чем рассказывалось в материале о перспективах уникальных отечественных разработок .