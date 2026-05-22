Автор: Мария Степанова

22 мая 2026, 15:19

Весенний сервис: как правильно очистить кондиционер автомобиля после зимы

Глубокая чистка системы кондиционирования и замена фильтра - что важно знать владельцам авто

С наступлением апреля владельцам автомобилей стоит уделить особое внимание состоянию кондиционера. После зимы в системе скапливаются влага и загрязнения, что может привести к неприятному запаху и проблемам с микроклиматом в салоне. Разбираемся, как провести грамотную очистку и избежать ошибок.

Май приносит не только долгожданное тепло, но и новые задачи для владельцев автомобилей. После зимнего простоя многие сталкиваются с резким неприятным запахом в салоне при включении кондиционера. Это явный сигнал: система нуждается в тщательной очистке, иначе комфорт может оказаться под угрозой.

Обычная сушка салона с открытыми дверями уже не решает проблему — за зиму в кондиционере накапливается влага, плесень и грязь. Чтобы избавиться от болотного запаха и предотвратить его появление, потребуется комплексная обработка с использованием специализированной автохимии для внешней и внутренней чистки. Такие составы имеются в большинстве автомагазинов и позволяют проводить процедуры самостоятельно, не прибегая к услугам сервиса.

Первый этап — проверка сливного отверстия кондиционера под автомобилем. Именно через него летом выделяется конденсат, а зимой оно может забиться мусором или льдом. После осмотра используется внешний очиститель: силиконовая трубка помещается в слив, и под давлением в систему подаётся очищающая пена. Она вымывает накопившиеся загрязнения, которые затем стекают на землю.

Второй этап — внутренняя обработка. Для этого понадобится баллон с распылителем, который размещают в ногах перед пассажиром. Салонный фильтр и бардачок снимаются, двигатель запускается, включается рециркуляция воздуха и закрываются окна. После включения кондиционера дверь плотно закрывают, чтобы пена обработала все поверхности. Через 15 минут салон проветривают, фильтр меняют на новый.

Эксперты рекомендуют выбирать средства с нейтральным запахом — искусственная отдушка остаётся в салоне надолго. Только после полной обработки и замены фильтра можно рассчитывать на чистый воздух без раздражающих примесей. Кстати, подобные процедуры особенно актуальны для автомобилей, которые зимой долго стояли без движения или эксплуатировались в условиях повышенной влажности.

В завершение стоит добавить: глубокая очистка кондиционера — несложная, но важная процедура, которую можно выполнить самостоятельно за пару часов. Это позволит не только избавиться от неприятных запахов, но и продлить срок службы системы, а также обеспечить комфортную атмосферу в салоне в любое время года.

Владельцам следует помнить: регулярная чистка кондиционера не только снижает интенсивность запахов, но и уменьшает риск возникновения побочных эффектов у пассажиров. По данным сервисных центров, большинство обращений связано именно с проблемами микроклимата в салоне

