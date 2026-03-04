Весеннее пробуждение: что нужно сделать с авто сразу после зимы, чтобы не попасть на ремонт

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

4 марта 2026, 12:59

Весенний чек-лист: какие детали авто требуют внимания после зимы

Весенний чек-лист: какие детали авто требуют внимания после зимы

Весеннее пробуждение: что нужно сделать с авто сразу после зимы, чтобы не попасть на ремонт

Весенний чек-лист: какие детали авто требуют внимания после зимы

Многие водители недооценивают весеннюю диагностику машины, а зря: именно сейчас выявляются скрытые проблемы, которые могут привести к серьезным поломкам летом. Эксперт объяснил, какие пять шагов помогут избежать лишних трат и сохранить ресурс двигателя, подвески и электрики. Почему важно не откладывать сервис - читайте в нашем материале.

Многие водители недооценивают весеннюю диагностику машины, а зря: именно сейчас выявляются скрытые проблемы, которые могут привести к серьезным поломкам летом. Эксперт объяснил, какие пять шагов помогут избежать лишних трат и сохранить ресурс двигателя, подвески и электрики. Почему важно не откладывать сервис - читайте в нашем материале.

С наступлением весны для российских автомобилистов наступает период, когда от своевременного обслуживания машины зависит не только комфорт, но и безопасность на дороге. После суровой зимы многие узлы автомобиля оказываются под угрозой из-за накопившихся загрязнений, перепадов температуры и воздействия реагентов. Как отмечают специалисты, игнорирование весеннего техосмотра часто приводит к дорогостоящему ремонту уже в начале лета.

По информации «Российской газеты», технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов выделил пять ключевых пунктов, которые стоит включить в весенний чек-лист. Каждый из них напрямую влияет на срок службы двигателя, подвески, аккумулятора и других важных систем.

Зимой передняя часть автомобиля покрывается плотным слоем грязи, песка и реагентов, которые забивают соты радиаторов. Весной это может привести к перегреву двигателя и ускоренному износу системы охлаждения. Специалисты не рекомендуют чистить радиатор самостоятельно с помощью моек высокого давления, чтобы не деформировать соты. Лучше доверить это профессионалам, которые демонтируют радиаторы, промоют их по отдельности и проверят состояние охлаждающей жидкости.

Тормозные механизмы зимой подвергаются воздействию влаги, соли и песка, поэтому весной важно проверить направляющие суппортов, пыльники и износ колодок. Коррозия может привести к подклиниванию и неравномерному торможению, что напрямую угрожает безопасности. Подвеска тоже требует внимания: из-за морозов в резиновых элементах появляются микротрещины. Если вовремя их не заметить, придется менять рычаги и элементы трансмиссии. Также стоит проверить угол развала колес, чтобы продлить срок службы шин.

Зимой в салоне накапливается влага, а неработающий кондиционер становится рассадником грибка. Замена салонного фильтра весной — это не только вопрос гигиены, но и необходимость для эффективной работы климатической системы. Забитый фильтр ухудшает продув, мешает осушению воздуха и создает лишнюю нагрузку на компрессор. Обработка испарителя и воздуховодов, а также проверка давления хладагента помогут избавиться от запаха сырости и запотевания стекол.

Зимние условия с холодными пусками и долгими прогревами способствуют накоплению конденсата и топлива в масле, из-за чего его свойства ухудшаются. Если зима была суровой, а пробег составил 7–8 тысяч километров, весной лучше заменить масло. Это обеспечит двигателю надежную смазку на теплый сезон и снизит риск поломок в жару.

Зимой аккумулятор работает на пределе: на морозе замедляются химические процессы, а в коротких поездках он не успевает полностью зарядиться. К весне батарея часто оказывается ослабленной, что проявляется в трудном запуске двигателя. Стоит проверить уровень электролита, измерить пусковой ток и очистить клеммы от окислов, чтобы обеспечить стабильное питание всей электросети и избежать сбоев электроники.

Весенний техосмотр — это не формальность, а реальная возможность продлить жизнь автомобилю и избежать неприятных сюрпризов на дороге. Пренебрегать рекомендациями — значит рисковать не только кошельком, но и собственной безопасностью.

Ранее 110km писал о том, что весной 2026 года в России вырастут цены на техобслуживание и шиномонтаж, а также были перечислены причины роста.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Tenet выходит в лидеры: новые модели и смена баланса на российском авторынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Пермь Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться