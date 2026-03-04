Весеннее пробуждение: что нужно сделать с авто сразу после зимы, чтобы не попасть на ремонт

Весенний чек-лист: какие детали авто требуют внимания после зимы

Многие водители недооценивают весеннюю диагностику машины, а зря: именно сейчас выявляются скрытые проблемы, которые могут привести к серьезным поломкам летом. Эксперт объяснил, какие пять шагов помогут избежать лишних трат и сохранить ресурс двигателя, подвески и электрики. Почему важно не откладывать сервис - читайте в нашем материале.

Многие водители недооценивают весеннюю диагностику машины, а зря: именно сейчас выявляются скрытые проблемы, которые могут привести к серьезным поломкам летом. Эксперт объяснил, какие пять шагов помогут избежать лишних трат и сохранить ресурс двигателя, подвески и электрики. Почему важно не откладывать сервис - читайте в нашем материале.

С наступлением весны для российских автомобилистов наступает период, когда от своевременного обслуживания машины зависит не только комфорт, но и безопасность на дороге. После суровой зимы многие узлы автомобиля оказываются под угрозой из-за накопившихся загрязнений, перепадов температуры и воздействия реагентов. Как отмечают специалисты, игнорирование весеннего техосмотра часто приводит к дорогостоящему ремонту уже в начале лета.

По информации «Российской газеты», технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов выделил пять ключевых пунктов, которые стоит включить в весенний чек-лист. Каждый из них напрямую влияет на срок службы двигателя, подвески, аккумулятора и других важных систем.

Зимой передняя часть автомобиля покрывается плотным слоем грязи, песка и реагентов, которые забивают соты радиаторов. Весной это может привести к перегреву двигателя и ускоренному износу системы охлаждения. Специалисты не рекомендуют чистить радиатор самостоятельно с помощью моек высокого давления, чтобы не деформировать соты. Лучше доверить это профессионалам, которые демонтируют радиаторы, промоют их по отдельности и проверят состояние охлаждающей жидкости.

Тормозные механизмы зимой подвергаются воздействию влаги, соли и песка, поэтому весной важно проверить направляющие суппортов, пыльники и износ колодок. Коррозия может привести к подклиниванию и неравномерному торможению, что напрямую угрожает безопасности. Подвеска тоже требует внимания: из-за морозов в резиновых элементах появляются микротрещины. Если вовремя их не заметить, придется менять рычаги и элементы трансмиссии. Также стоит проверить угол развала колес, чтобы продлить срок службы шин.

Зимой в салоне накапливается влага, а неработающий кондиционер становится рассадником грибка. Замена салонного фильтра весной — это не только вопрос гигиены, но и необходимость для эффективной работы климатической системы. Забитый фильтр ухудшает продув, мешает осушению воздуха и создает лишнюю нагрузку на компрессор. Обработка испарителя и воздуховодов, а также проверка давления хладагента помогут избавиться от запаха сырости и запотевания стекол.

Зимние условия с холодными пусками и долгими прогревами способствуют накоплению конденсата и топлива в масле, из-за чего его свойства ухудшаются. Если зима была суровой, а пробег составил 7–8 тысяч километров, весной лучше заменить масло. Это обеспечит двигателю надежную смазку на теплый сезон и снизит риск поломок в жару.

Зимой аккумулятор работает на пределе: на морозе замедляются химические процессы, а в коротких поездках он не успевает полностью зарядиться. К весне батарея часто оказывается ослабленной, что проявляется в трудном запуске двигателя. Стоит проверить уровень электролита, измерить пусковой ток и очистить клеммы от окислов, чтобы обеспечить стабильное питание всей электросети и избежать сбоев электроники.

Весенний техосмотр — это не формальность, а реальная возможность продлить жизнь автомобилю и избежать неприятных сюрпризов на дороге. Пренебрегать рекомендациями — значит рисковать не только кошельком, но и собственной безопасностью.

Ранее 110km писал о том, что весной 2026 года в России вырастут цены на техобслуживание и шиномонтаж, а также были перечислены причины роста.