Весеннее пробуждение: что нужно сделать с авто сразу после зимы, чтобы не попасть на ремонт

4 марта 2026, 12:59
Весенний чек-лист: какие детали авто требуют внимания после зимы
Многие водители недооценивают весеннюю диагностику машины, а зря: именно сейчас выявляются скрытые проблемы, которые могут привести к серьезным поломкам летом. Эксперт объяснил, какие пять шагов помогут избежать лишних трат и сохранить ресурс двигателя, подвески и электрики. Почему важно не откладывать сервис - читайте в нашем материале.
С наступлением весны для российских автомобилистов наступает период, когда от своевременного обслуживания машины зависит не только комфорт, но и безопасность на дороге. После суровой зимы многие узлы автомобиля оказываются под угрозой из-за накопившихся загрязнений, перепадов температуры и воздействия реагентов. Как отмечают специалисты, игнорирование весеннего техосмотра часто приводит к дорогостоящему ремонту уже в начале лета.
По информации «Российской газеты», технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов выделил пять ключевых пунктов, которые стоит включить в весенний чек-лист. Каждый из них напрямую влияет на срок службы двигателя, подвески, аккумулятора и других важных систем.
Зимой передняя часть автомобиля покрывается плотным слоем грязи, песка и реагентов, которые забивают соты радиаторов. Весной это может привести к перегреву двигателя и ускоренному износу системы охлаждения. Специалисты не рекомендуют чистить радиатор самостоятельно с помощью моек высокого давления, чтобы не деформировать соты. Лучше доверить это профессионалам, которые демонтируют радиаторы, промоют их по отдельности и проверят состояние охлаждающей жидкости.
Тормозные механизмы зимой подвергаются воздействию влаги, соли и песка, поэтому весной важно проверить направляющие суппортов, пыльники и износ колодок. Коррозия может привести к подклиниванию и неравномерному торможению, что напрямую угрожает безопасности. Подвеска тоже требует внимания: из-за морозов в резиновых элементах появляются микротрещины. Если вовремя их не заметить, придется менять рычаги и элементы трансмиссии. Также стоит проверить угол развала колес, чтобы продлить срок службы шин.
Зимой в салоне накапливается влага, а неработающий кондиционер становится рассадником грибка. Замена салонного фильтра весной — это не только вопрос гигиены, но и необходимость для эффективной работы климатической системы. Забитый фильтр ухудшает продув, мешает осушению воздуха и создает лишнюю нагрузку на компрессор. Обработка испарителя и воздуховодов, а также проверка давления хладагента помогут избавиться от запаха сырости и запотевания стекол.
Зимние условия с холодными пусками и долгими прогревами способствуют накоплению конденсата и топлива в масле, из-за чего его свойства ухудшаются. Если зима была суровой, а пробег составил 7–8 тысяч километров, весной лучше заменить масло. Это обеспечит двигателю надежную смазку на теплый сезон и снизит риск поломок в жару.
Зимой аккумулятор работает на пределе: на морозе замедляются химические процессы, а в коротких поездках он не успевает полностью зарядиться. К весне батарея часто оказывается ослабленной, что проявляется в трудном запуске двигателя. Стоит проверить уровень электролита, измерить пусковой ток и очистить клеммы от окислов, чтобы обеспечить стабильное питание всей электросети и избежать сбоев электроники.
Весенний техосмотр — это не формальность, а реальная возможность продлить жизнь автомобилю и избежать неприятных сюрпризов на дороге. Пренебрегать рекомендациями — значит рисковать не только кошельком, но и собственной безопасностью.
Ранее 110km писал о том, что весной 2026 года в России вырастут цены на техобслуживание и шиномонтаж, а также были перечислены причины роста.
Похожие материалы
-
04.03.2026, 12:53
Как оформить заброшенный автомобиль во дворе в собственность по закону
Во дворах часто встречаются забытые машины. Не все знают, что их можно оформить. Процедура требует терпения и внимательности. Узнайте, как действовать правильно.Читать далее
-
04.03.2026, 12:48
Какие перемены ждут россиян с марта 2026 года: новые правила и штрафы
В марте 2026 года в России вступают новые законы. Изменения затронут обучение водителей, штрафы для дачников и финансовые сервисы. Ожидаются новшества в начислении пенсий и оплате коммунальных услуг. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
04.03.2026, 09:38
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Дилерские центры все чаще предлагают пройти нулевое ТО сразу после покупки машины. Но действительно ли эта процедура необходима для новых авто, или это лишь способ навязать дополнительные услуги? Разбираемся, как не потерять гарантию и не переплатить лишнего.Читать далее
-
04.03.2026, 09:27
Индексы скорости и нагрузки шин: как не ошибиться при выборе
Правильный выбор шин - не просто вопрос комфорта, а залог безопасности и экономии. Индексы скорости и нагрузки напрямую влияют на управляемость, расход топлива и долговечность покрышек. Эксперт объясняет, как не ошибиться при покупке и что важно учитывать в 2026 году.Читать далее
-
04.03.2026, 08:35
Коллективный иск против Audi и Volkswagen: владельцы требуют решения проблемы с расходом масла
Владельцы популярных моделей Audi и Volkswagen объединились и подали коллективный иск против автогигантов. Причина - массовые жалобы на повышенный расход масла в моторах EA888. Почему это может затронуть тысячи водителей и как реагируют дилеры - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что проблема тянется уже несколько лет.Читать далее
-
04.03.2026, 06:40
Владение Lada Largus: сколько реально стоит год эксплуатации и на что уходят деньги
Lada Largus остается одним из самых востребованных универсалов на российском рынке, но реальная стоимость его содержания часто оказывается неожиданной для владельцев. В материале подробно разобраны все ключевые статьи расходов, включая топливо, обслуживание, страховки и юридические платежи. Эксперты объясняют, почему итоговая сумма может отличаться от ожиданий и на что стоит обратить внимание при планировании бюджета.Читать далее
-
04.03.2026, 04:28
Сколько реально стоит год владения Honda CR-V: анализ расходов и неожиданные детали
Владение Honda CR-V в 2026 году требует внимательного подхода к расчету расходов. Эксперты разобрали, из чего складывается итоговая сумма, и почему даже базовые траты могут удивить владельцев. В материале - подробная структура затрат и нюансы, которые важно учитывать при планировании бюджета.Читать далее
-
03.03.2026, 21:16
Android Auto 16.3: обновление уже доступно, но ждать придется не всем
Свежая версия Android Auto 16.3 уже начала поступать пользователям через Google Play. Обновление закладывает фундамент для новых возможностей и решает ряд проблем, связанных с интеграцией управления климатом и радио. Почему это важно для владельцев современных автомобилей - в нашем материале.Читать далее
-
03.03.2026, 20:17
Весенние риски для автомобилистов: как перепады температур влияют на машину
Март приносит не только долгожданное тепло, но и новые риски для машин. Перепады температуры, скрытые протечки и внезапные сбои электроники - все это может застать врасплох даже опытного водителя. Какие неожиданные проблемы подстерегают автомобилистов в начале весны, почему важно не игнорировать первые признаки неисправностей и как избежать серьезных затрат - объясняем на примерах и с советами специалистов.Читать далее
-
03.03.2026, 20:16
Как выбрать моторное масло в 2026 году: расшифровка маркировок
Мало кто задумывается, что выбор моторного масла напрямую влияет на ресурс двигателя и даже расход топлива. Новые стандарты и маркировки сбивают с толку, а ошибки могут стоить дорого. Какие масла подходят для современных моторов, что изменилось в классификациях и почему это важно именно сейчас - объясняем на простых примерах.Читать далее
