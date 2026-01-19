Сколько еще продержится затишье на вторичном рынке — эксперты спорят

Весна 2026: как изменятся цены на подержанные автомобили в России по мнению дилеров

В 2026 году рынок подержанных авто готовит сюрпризы. Спрос и предложение ведут скрытую борьбу. Эксперты расходятся в прогнозах. Некоторые сегменты могут удивить скачком цен. Что ждет покупателей весной - читайте в материале.

В начале 2026 года российский рынок автомобилей с пробегом оказался в состоянии неопределенности. После бурной осени, когда покупатели массово скупали машины в ожидании повышения утилизационного сбора, наступила пауза. Январь традиционно считается временем затишья, и в этот раз ситуация не стала исключением: спрос на подержанные авто заметно снизился, а продавцы не спешили пересматривать ценники.

По мнению представителей крупных дилерских сетей, стоимость машин на вторичном рынке пока держится на уровне конца 2025 года. Владельцы автомобилей, предчувствуя возможный рост интереса, начали закладывать в объявления небольшой запас по цене, но реальных сделок по завышенным ценам пока немного. Предложение по-прежнему превышает спрос, что сдерживает любые попытки резкого подорожания.

Впрочем, не все сегменты рынка ведут себя одинаково. Особенно заметно подорожали автомобили, ввезенные по параллельному импорту, а также те, в цене которых заложен полный НДС. На эти категории машин напрямую повлияли изменения в расчетах утилизационного сбора и повышение налоговой ставки. В остальных случаях динамика цен остается вялой, и эксперты не ждут серьезных изменений до конца зимы.

Скрытые механизмы ценообразования

Внутренние процессы на рынке подержанных автомобилей сейчас во многом определяются не только спросом и предложением, но и макроэкономическими факторами. Ослабление рубля, возможное снижение ключевой ставки и рост покупательской активности могут спровоцировать новую волну подорожания. Особенно это касается популярных европейских и японских моделей возрастом до пяти лет с объемом двигателя более двух литров. Их ввоз в Россию практически остановился из-за резкого увеличения утилизационного сбора, что уже привело к сокращению предложения и росту цен в этом сегменте.

В то же время, автомобили отечественных марок и менее востребованные иномарки пока не демонстрируют значительного удорожания. Однако дилеры отмечают, что любое повышение цен на новые машины неминуемо тянет за собой и вторичный рынок. Как только на первичном рынке начнется очередной виток роста, подержанные автомобили также начнут дорожать.

Весенний прогноз: осторожный оптимизм или тревожное ожидание

Эксперты сходятся во мнении, что к весне 2026 года ситуация на вторичном рынке изменится. Спрос традиционно оживляется с наступлением тепла, и продавцы готовятся к этому периоду заранее. По оценкам специалистов, в марте-апреле можно ожидать роста цен на 3–5% по сравнению с декабрем прошлого года. В отдельных сегментах, где наблюдается дефицит, подорожание может достигнуть 10–15%.

Особое внимание стоит уделить моделям, которые становятся альтернативой новым автомобилям в верхней части массового сегмента. Топовые комплектации Lada Vesta Cross, Niva Travel и УАЗ «Патриот» все чаще рассматриваются как замена новым иномаркам, которые стали менее доступны из-за роста цен и ограниченного ввоза. Те, кто не может позволить себе новые автомобили, переключаются на вторичный рынок, что усиливает давление на цены.

Влияние новых игроков и структурные перемены

В 2026 году на рынке подержанных автомобилей появляются новые форматы продаж. Крупные лизинговые компании запускают собственные «хабы», где выставляют машины с пробегом. Это может изменить структуру предложения и повлиять на формирование цен. Покупатели получают больше вариантов, но и конкуренция среди продавцов усиливается.

В целом, рынок подержанных автомобилей в России вступает в фазу перемен. С одной стороны, сохраняется избыток предложения, с другой - отдельные сегменты уже сталкиваются с дефицитом. Как поведут себя цены к лету, во многом зависит от макроэкономической ситуации, курса рубля и политики автопроизводителей. Но уже сейчас ясно: весна 2026 года станет для вторичного рынка временем новых вызовов и неожиданных решений.