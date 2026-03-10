Проверь кондиционер сейчас и не плати летом за дорогой ремонт

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

10 марта 2026, 09:35

С наступлением весны многие забывают о скрытых проблемах в системе кондиционирования. Часто именно в этот период можно выявить неисправности, которые летом обернутся дорогим ремонтом. Эксперт объяснил, какие детали требуют внимания уже сейчас, и почему откладывать проверку опасно для кошелька и комфорта. Не все знают, что даже новые авто могут удивить неприятностями.

Для российских автомобилистов весна - не только время смены шин, но и момент, когда стоит задуматься о состоянии кондиционера. Именно сейчас, пока очереди в сервисах минимальны, можно выявить и устранить скрытые проблемы, которые летом способны превратиться в серьезные траты и испорченное настроение.

Первое, на что советуют обратить внимание специалисты, - корректность показаний температуры на приборной панели. Если датчик наружного воздуха работает с ошибками, климат-контроль может вести себя непредсказуемо. как выяснили журналисты белорусского издания abw.by, особенно это актуально для владельцев Geely и BELGEE на платформе BMA: у этих моделей датчик размещен за радиаторной решеткой, и после коротких остановок он может показывать завышенную температуру. Это не повод для паники - через несколько минут после начала движения показания придут в норму.

Далее важно осмотреть передний радиатор кондиционера. За зиму на нем скапливаются реагенты и грязь, а мелкие камни могут оставить повреждения. Осмотр с фонариком поможет выявить потеки или вмятины. Если все чисто - отлично, но не стоит забывать о профилактике: при мойке автомобиля попросите тщательно промыть радиатор, направляя струю воды строго перпендикулярно, чтобы не повредить соты.

Не менее важно проверить состояние муфты компрессора и приводного ремня. На ремне не должно быть трещин, расслоений или оборванных нитей - любые дефекты требуют немедленной замены. Иногда после зимы обнаруживается, что у вентилятора радиатора не хватает одной лопасти, хотя такие случаи редки.

Проверка работы системы

Когда температура воздуха превышает 4-5 градусов, включите кондиционер и убедитесь, что муфта срабатывает, а вал вращается вместе со шкивом. Обычно одновременно запускается и вентилятор охлаждения радиатора. Если компрессор не включается, скорее всего, причина в утечке хладагента - без визита в сервис тут не обойтись.

Если система запускается, проверьте, идет ли из дефлекторов холодный воздух. Для точности используйте термометр: при температуре на улице около 20 градусов кондиционированный воздух должен быть 5-6 градусов. Если разница заметна, стоит проверить уровень хладагента с помощью специальной установки. Даже новые автомобили иногда выходят с завода с недозаправленной системой.

Осмотр на утечки и профилактика

После первого весеннего запуска кондиционера внимательно осмотрите радиатор, трубки и компрессор на наличие масляных следов - это явный признак утечки. Не забудьте проверить дренажную трубку: она часто забивается после зимы, особенно если расположена за тепловым экраном выхлопной системы.

Салонный фильтр - еще один элемент, который часто игнорируют. Даже если он выглядит чистым, лучше заменить его на новый: это не только вопрос свежего воздуха, но и профилактика неприятных запахов. После зимы на испарителе кондиционера скапливается грязь, из-за чего при первом включении может появиться стойкий запах сырости. Антибактериальная обработка пеной или аэрозолем поможет избавиться от проблемы. Аэрозоль удобнее, если нет доступа к испарителю, но при сомнениях лучше проконсультироваться со специалистом.

Почему важно не откладывать проверку

Экспресс-диагностика системы кондиционирования занимает минимум времени, но позволяет избежать серьезных проблем летом. Несколько простых шагов помогут убедиться, что все работает как надо, или вовремя записаться в сервис, пока там нет очередей и цены не выросли. Даже если автомобиль новый, не стоит полагаться на заводскую сборку - случаи недозаправки встречаются чаще, чем кажется.

Весна - идеальный момент для профилактики: пока еще не жарко, можно спокойно проверить все узлы и детали, не спеша устранить мелкие неисправности и быть уверенным, что летом кондиционер не подведет. Такой подход сэкономит не только деньги, но и нервы.

Упомянутые марки: Belgee, Geely
