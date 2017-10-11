11 октября 2017, 17:46

Весной 2018 года в России появится Volkswagen Teramont

В следующем году на отечественный автомобильный рынок выйдет большой кроссовер Volkswagen Teramont. Российские дилеры готовы принимать предварительные заявки на автомобиль в конце текущего года.
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Volkswagen Atlas
Выпускается с 2017 г.
Модель построена на модульной платформе MQB, используемой для создания Tiguan нового поколения. Длина паркетника составляет 5 037 мм, ширина - 1 979 мм, а высота - 1 768 мм. Автомобиль рассчитан на семь посадочных мест.

В моторную линейку вошли два двигателя - 3,6-литровый мотор VR6 с отдачей в 280 «лошадей» и бензиновый турбодвигатель TSI на 2 литра и 238 л.с. Трансмиссия представлена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полноприводной системой 4Motion. Позже в России появятся переднеприводные модификации.

В список дополнительных опций вошли мультимедийная система, помощник при парковке, функция мониторинга «слепых» зон, система экстренного торможения, круиз-контроль, светодиодная головная оптика и электронная приборная панель Digital Cockpit.

Напомним, что автомобиль выпускает в США и на американском рынке представлен под именем Atlas. Там стоимость кроссовера начинается от 30,5 тыс. долларов. Премьера модели состоялась в 2017 году. Ожидается, что на российском рынке Volkswagen Teramont будет стоит не менее 2,2 млн рублей.

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Весной 2018 года в России появится Volkswagen Teramont
{{model_6323}}Модель построена на модульной платформе MQB, используемой для создания Tiguan нового поколения. Длина паркетника составляет 5 037 мм, ширина - 1 979 мм, а высота - 1 768 мм. Автомобиль рассчитан на семь посадочных мест.В моторную линейку вошли два двигателя - 3,6-литровый мотор VR6 с отдачей в 280 «лошадей» и бензиновый турбодвигатель TSI на 2 литра и 238 л.с. Трансмиссия представлена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полноприводной системой 4Motion. Позже в России появятся переднеприводные модификации.В список дополнительных опций вошли мультимедийная система, помощник при парковке, функция мониторинга «слепых» зон, система экстренного торможения, круиз-контроль, светодиодная головная оптика и электронная приборная панель Digital Cockpit.Напомним, что автомобиль выпускает в США и на американском рынке представлен под именем Atlas. Там стоимость кроссовера начинается от 30,5 тыс. долларов. Премьера модели состоялась в 2017 году. Ожидается, что на российском рынке Volkswagen Teramont будет стоит не менее 2,2 млн рублей.
2017-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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