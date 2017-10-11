Весной 2018 года в России появится Volkswagen Teramont
В моторную линейку вошли два двигателя - 3,6-литровый мотор VR6 с отдачей в 280 «лошадей» и бензиновый турбодвигатель TSI на 2 литра и 238 л.с. Трансмиссия представлена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полноприводной системой 4Motion. Позже в России появятся переднеприводные модификации.
В список дополнительных опций вошли мультимедийная система, помощник при парковке, функция мониторинга «слепых» зон, система экстренного торможения, круиз-контроль, светодиодная головная оптика и электронная приборная панель Digital Cockpit.
Напомним, что автомобиль выпускает в США и на американском рынке представлен под именем Atlas. Там стоимость кроссовера начинается от 30,5 тыс. долларов. Премьера модели состоялась в 2017 году. Ожидается, что на российском рынке Volkswagen Teramont будет стоит не менее 2,2 млн рублей.
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