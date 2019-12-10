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10 декабря 2019, 17:27

Весной 2020 года в Петербург приедет огромная партия новых автобусов

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Фото: Пассажиравтотранс
В мае следующего года в Санкт-Петербург приедет первая партия новых односекционных автобусов вместимостью до 100 пассажиров. Об этом информирует компания «Пассажиравтотранс».
Весной 2020 года в Петербург приедет огромная партия новых автобусов

Фото: Пассажиравтотранс

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Именно она на днях объявила аукцион на закупку 100 подобных машин, анонсировав желание потратить на эти цели 1,67 млрд. рублей.  А буквально за несколько дней до этого «Пассажиравтотранс» также по схеме аукциона решила выложить 2,3 млрд рублей, но уже за 100 двухсекционных автобусов. Машины должны будут прибыть в Северную столицу в период с марта по май 2020 года.

Закупка новых автобусов будет происходить по лизинговым схемам. Если намеченное сбудется, «Пассажиравтотранс» приобретет самую крупную закупку автобусов в рамках собственной инвестиционной программы за последние годы. 

Закупаемые машины будут направлены на городские маршруты и, как отмечают представители компании-перевозчика, повысят комфорт поездок.

Требования к транспорту: низкий пол, высокий экологический класс двигателя, наличие зарядных  устройств для смартфонов в салоне. На любом валидаторе можно будет оплатить проезд банковской картой.


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Весной 2020 года в Петербург приедет огромная партия новых автобусов
{{material_128093}} Именно она на днях объявила аукцион на закупку 100 подобных машин, анонсировав желание потратить на эти цели 1,67 млрд. рублей.  А буквально за несколько дней до этого «Пассажиравтотранс» также по схеме аукциона решила выложить 2,3 млрд рублей, но уже за 100 двухсекционных автобусов. Машины должны будут прибыть в Северную столицу в период с марта по май 2020 года.Закупка новых автобусов будет происходить по лизинговым схемам. Если намеченное сбудется, «Пассажиравтотранс» приобретет самую крупную закупку автобусов в рамках собственной инвестиционной программы за последние годы.  Закупаемые машины будут направлены на городские маршруты и, как отмечают представители компании-перевозчика, повысят комфорт поездок.Требования к транспорту: низкий пол, высокий экологический класс двигателя, наличие зарядных  устройств для смартфонов в салоне. На любом валидаторе можно будет оплатить проезд банковской картой.
2019-12-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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