Весной 2020 года в Петербург приедет огромная партия новых автобусов
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Фото: Пассажиравтотранс
Закупка новых автобусов будет происходить по лизинговым схемам. Если намеченное сбудется, «Пассажиравтотранс» приобретет самую крупную закупку автобусов в рамках собственной инвестиционной программы за последние годы.
Закупаемые машины будут направлены на городские маршруты и, как отмечают представители компании-перевозчика, повысят комфорт поездок.
Требования к транспорту: низкий пол, высокий экологический класс двигателя, наличие зарядных устройств для смартфонов в салоне. На любом валидаторе можно будет оплатить проезд банковской картой.
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