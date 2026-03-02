Рост цен на автомобили в России весной 2026 года: прогнозы и реалии

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

2 марта 2026, 15:34

Цены на новые автомобили в России снова пошли вверх: дилеры фиксируют рост на 2-4% уже в начале года, а весной ожидают еще больший скачок. Почему машины дорожают, какие модели исчезают со складов и стоит ли ждать скидок - объяснили эксперты. Мало кто знает, что изменится уже в марте.

Для российских автолюбителей наступает напряженное время: стоимость новых автомобилей продолжает расти, что напрямую влияет на планы по покупке машин в ближайшие месяцы. Уже в январе-феврале 2026 года дилеры отметили рост цен на 2–4% по сравнению с концом прошлого года. Весной ситуация может стать еще более напряженной — эксперты уверены, что подорожание продолжится, а некоторые модели могут практически исчезнуть с рынка.

По словам руководителя розничных продаж АГ «Авилон» Ильи Петрова, в марте цены на легковые автомобили вырастут еще на 2–3%. Однако самое заметное изменение произойдет с 1 апреля: из-за новых правил расчета утилизационного сбора для иномарок, ввозимых из стран ЕАЭС, модели некоторых производителей могут подорожать сразу на 5–20%. Особенно это коснется дорогих машин, которые поступают по параллельному импорту.

Несмотря на то, что Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%, автокредиты остаются дорогими. Только при ставке 10–12% можно было бы ожидать реального роста продаж в кредит. Прогнозы на 2026 год неутешительны: объем автокредитования может упасть на 35–45% по сравнению с прошлым годом, поэтому программы поддержки со стороны производителей и импортеров становятся критически важными.

Директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов также считает, что весной цены будут расти, разница лишь в темпах. Он отмечает, что массовых распродаж, как в 2025 году, ждать не стоит. Причина — сокращение числа машин прошлого года выпуска: их место занимают автомобили 2026 года, а вместе с этим исчезают и значительные скидки. Уже с марта новые модели могут подорожать до 7%, причем не столько из-за роста себестоимости, сколько из-за отмены дисконтов со стороны дилеров и импортеров. Сейчас дилеры стараются не накапливать большие склады, чтобы избежать прошлогоднего затоваривания, но это может привести к дефициту отдельных моделей. Среди тех, что уже встречаются редко, — Haval H7, Evolute I-Space и Belgee X50, причем все они производятся в России или Беларуси.

Денис Мигаль, основатель маркетплейса Fresh, отмечает, что открытие новых производств в России (пусть и в основном китайских брендов) помогает сдерживать рост цен за счет экономии на ввозных пошлинах. Однако полностью остановить подорожание это не позволяет. Он предполагает, что массовых скидок, как в прошлом году, уже не будет: дилеры успели распродать огромные склады заранее ввезенных машин, и сейчас запасы практически исчерпаны. Осенью 2025 года склады опустели на фоне новостей о росте утильсбора, что подтолкнуло покупателей к срочным покупкам. Тем не менее, поиск выгодных предложений остается актуальным: чем внимательнее подходить к выбору, тем выше шанс найти подходящую машину по разумной цене.

Илья Петров из «Авилона» уверен, что в марте у большинства брендов еще сохраняются скидочные акции. В зависимости от марки и модели выгода может составлять от 100 до 900 тысяч рублей. Например, на Zeekr 9X при трейдине и покупке в кредит общий дисконт достигает 800–900 тысяч рублей. Некоторые современные китайские модели уже подорожали на 20–100 тысяч рублей, но спрос на них не снизился.

Сергей Афонин, заместитель коммерческого директора ГК «Интерлизинг», подтверждает: Belgee X70 стал дороже на 20 тысяч рублей, Jetour T2 в комплектациях Expedition и Discovery — на 100 тысяч. При этом обновились прайс-листы и на другие модели. Несмотря на рост средних цен на 1,5–3% с начала года, продажи новых автомобилей в конце февраля выросли на 8% по сравнению с предыдущей неделей и почти на 7,5% — в годовом выражении. Это говорит о том, что покупательская активность сохраняется, и дилерам не приходится резко повышать цены, чтобы оставаться в плюсе.

Однако большинство производителей и дилеров уже заложили в стоимость автомобилей расходы от повышения утильсбора и НДС. Кроме того, на рынке ощущается нехватка некоторых моделей из-за сокращения импорта новой техники из Китая. В дефиците сейчас такие востребованные авто, как Belgee X70, Haval Jolion и Geely Monjaro. Все это может привести к росту средней стоимости новых автомобилей весной до 10%.

Есть и положительные моменты: действие программы льготного кредитования и лизинга машин российского производства, а также снижение ключевой ставки ЦБ до 15,5% делают покупку авто чуть доступнее для граждан и бизнеса. Тем, кто планирует обновить машину, стоит внимательно следить за акциями и предложениями дилеров, чтобы не упустить выгодные варианты.

Если вас интересует, где сейчас можно найти самые большие скидки на новые автомобили, обратите внимание на свежий обзор моделей и цен - там собраны актуальные данные по дисконту на российском рынке.

Упомянутые модели: Haval H3, Zeekr 7X, Belgee X50, Jetour X70, Geely Atlas Pro (от 2 119 990 Р), Evolute i-Jet
Упомянутые марки: Haval, Zeekr, Belgee, Jetour, Geely, Evolute
