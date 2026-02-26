Что ждет водителей весной: почему шиномонтаж и ТО резко подорожают

26 февраля 2026, 19:18
Весной 2026 года в России вырастут цены на техобслуживание и шиномонтаж
Вышло исследование: уже к весне 2026 года стоимость обслуживания и шиномонтажа в России заметно увеличится. Эксперты объяснили, почему сервисы поднимают цены, и что ждет водителей. Какие проблемы могут возникнуть - объяснили специалисты.
Весной 2026 года российских водителей ожидает заметное подорожание технического обслуживания и сезонного шиномонтажа. Эксперты связывают это с инфляцией, ростом операционных расходов автосервисов и изменениями в законодательстве, что станет неприятным сюрпризом для многих владельцев машин на фоне общего удорожания жизни. Стоимость работ в автосервисах к концу года может вырасти на 15–25% из-за повышения цен на запчасти, аренду, коммунальные услуги, а также из-за налоговой нагрузки и дефицита квалифицированных кадров.
Весеннее ТО в 2026 году, по прогнозам, обойдется примерно на 10% дороже, чем год назад, за счет индексации тарифов и затрат на оборудование и зарплаты. В сервисах по ремонту отмечают, что новые требования для бизнеса и подорожание комплектующих подталкивают цены вверх, и к середине года стоимость ТО может подскочить еще на 10–15%, как только исчерпаются старые складские запасы.
Специалисты советуют с наступлением тепла не откладывать визит на станцию техобслуживания: даже без полного комплекса работ стоит заменить масло, фильтры и технические жидкости, обработать кузов от реагентов и обновить щетки стеклоочистителя. Особое внимание рекомендуют уделить моторному маслу, которое в условиях городских пробок и неидеального топлива стареет быстрее — его лучше менять каждые 7–8 тысяч километров, а на дизелях еще чаще.
Сезонная смена шин в 2026 году также подорожает на 10–15%, а в некоторых компаниях прогнозируют рост до 20–30% к концу года из-за увеличения расходов на персонал, аренду и обслуживание импортного оборудования. В Московском регионе цены на шиномонтаж весной могут составить от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от типа кузова и размера колес, причем весенний сезон традиционно проходит спокойнее, и сервисы стараются привлечь клиентов.
Переходить на летнюю резину эксперты рекомендуют в марте-апреле, когда среднесуточная температура устойчиво превысит +5…+7 градусов, но в 2026 году из-за аномальных снегопадов в Центральной России с таянием стоит не торопиться. В южных регионах «переобуваться» можно уже в марте, в центральных — позже, а на севере — только к концу мая, дождавшись, когда ночные заморозки окончательно уйдут, а дороги очистятся ото льда.
