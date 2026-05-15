Почему этой весной водители в России массово просят помощи на дорогах: число обращений подскочило в 1,5 раза

Автор: Дарья Климова

15 мая 2026, 07:58

Весной число обращений по автостраховке выросло на 50%: неожиданный всплеск заявок

В мае водители стали чаще обращаться за сервисными услугами по страховке - рост составил 50% по сравнению с апрелем. Причина - не только сезон отпусков, но и аномальные снегопады. Какие услуги востребованы, кто чаще обращается и что говорят эксперты - разбираемся, почему ситуация изменилась именно сейчас.

Резкое увеличение числа обращений за помощью на дорогах этой весной стало неожиданностью для многих российских автомобилистов. По данным Росгосстраха, в первые майские дни количество заявок на сервисные услуги по автостраховке выросло сразу на 50% по сравнению с началом апреля. Причиной такого всплеска стали не только традиционные майские автопутешествия, но и затяжная непогода с обильными снегопадами, которые в этом году задержались в Центральной России и Поволжье.

Как отмечают специалисты, подобная динамика наблюдается не каждый год. Обычно весной спрос на помощь на дорогах постепенно снижается по мере потепления, но в этот раз все пошло иначе. Водители столкнулись с неожиданными трудностями: снег, гололед и резкие перепады температуры привели к большому числу поломок и аварий. Особенно часто автомобилисты обращались за эвакуацией машин после ДТП или технических неисправностей, а также за услугами аварийных комиссаров.

По информации Росгосстраха, самой востребованной услугой стал вызов аварийного комиссара - на него пришлось 33% всех обращений. На втором месте - эвакуация автомобиля, которой воспользовались 29% клиентов. Интересно, что в этом году заметно вырос спрос на подзарядку аккумуляторов: каждый пятый вызов был связан именно с этой проблемой. Обычно весной такие обращения идут на спад, но из-за холодов ситуация изменилась.

Большинство заявок поступило от жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мужчины обращались за помощью немного чаще женщин - соотношение составило 55 к 45. Среди регионов, где также фиксировалось много обращений, оказались Чувашия, Нижегородская область, Пермский край и Липецкая область.

Как поясняют эксперты, подобный рост обращений в конце апреля и начале мая уже наблюдался весной 2025 года, однако тогда заявленных убытков было меньше. Сейчас же, по словам представителей Росгосстраха, поток заявлений пока не снижается, и окончательные итоги можно будет подвести только позже. За последние несколько лет столь резких скачков обращений в этот период не фиксировалось.

Стоит отметить, что увеличение числа страховых случаев и обращений за сервисными услугами напрямую связано с погодными аномалиями и активным использованием автомобилей в длинные выходные. Многие водители, отправляясь в поездки, сталкиваются с неожиданными трудностями на трассах, что подтверждает и опыт прошлых лет. Как пишет Российская Газета, в этом году ситуация оказалась особенно сложной из-за затяжной зимы и нестабильной весенней погоды.

В контексте последних событий стоит вспомнить, что изменения на автомобильном рынке и в сфере страхования часто происходят волнообразно. Например, недавно эксперты отмечали, как новые правила и сборы повлияли на импорт подержанных автомобилей с мощными двигателями - подробности можно найти в материале о том, почему ввоз мощных машин в Россию резко сократился. Подобные тенденции показывают, что даже привычные процессы могут меняться под влиянием внешних факторов.

В целом, нынешний всплеск обращений за помощью на дорогах - это сигнал для всех водителей: даже весной стоит быть готовым к неожиданным ситуациям и не пренебрегать сервисными опциями в страховых полисах. Практика показывает, что своевременная поддержка может существенно облегчить решение проблем в пути.

