Из каких деталей собрали климат‑контроль для Lada Vesta и во сколько обойдется комфорт

Веста получила автоматический климат-контроль без повышения цены

АВТОВАЗ представил Весту с автоматическим климат-контролем, сохранив прежний ценник - от 1 785 000 рублей. Теперь даже в базовых версиях есть кондиционер, а начиная с комплектации «Драйв» - полноценная климатическая система. Что изменилось в оснащении и почему это важно для рынка - разбираемся в деталях.

АВТОВАЗ представил Весту с автоматическим климат-контролем, сохранив прежний ценник - от 1 785 000 рублей. Теперь даже в базовых версиях есть кондиционер, а начиная с комплектации «Драйв» - полноценная климатическая система. Что изменилось в оснащении и почему это важно для рынка - разбираемся в деталях.

АВТОВАЗ официально вывел на рынок Весту с автоматическим климат-контролем, не изменяя стоимость по сравнению с предыдущими версиями, где был только кондиционер. Новая система стала доступна начиная с комплектации «Драйв», а минимальная цена на такую Весту составляет 1 785 000 рублей. В базовых исполнениях по-прежнему устанавливается обычный кондиционер, что позволяет покупателям выбирать между разными уровнями комфорта.

Климат-контроль в Весте полностью собран из российских компонентов. Контроллер и панель управления производит компания «ИТЭЛМА» из Москвы, температурный датчик поступает от «Счетмаш» (Курск), а отопитель в сборе - от владимирского «Автоприбора». Такая локализация не только снижает зависимость от импортных деталей, но и позволяет оперативно реагировать на запросы рынка.

Фото: Lada

Система климат-контроля автоматически поддерживает заданную температуру в салоне, используя данные сразу с трех датчиков. Она самостоятельно регулирует интенсивность обдува и направление потоков воздуха, делая процесс подстройки максимально плавным и незаметным для водителя и пассажиров. Управление реализовано через вращающиеся рукоятки с подсветкой, где отображаются температура, направление и мощность работы системы. Все параметры дублируются на 10-дюймовом экране мультимедийной системы EnjoY Vision Pro, что добавляет удобства при эксплуатации.

Одновременно с внедрением климат-контроля на все версии Весты установили телематическую систему Connect Start. Она интегрируется с мобильным приложением и позволяет дистанционно следить за состоянием автомобиля: контролировать уровень топлива, местоположение, температуру двигателя, заряд аккумулятора, а также проверять, закрыты ли двери и багажник, и запущен ли мотор. Это решение повышает уровень безопасности и комфорта для владельцев.

Напомним, Веста - одна из ключевых моделей марки, впервые представлена в 2015 году. За последние годы модель неоднократно обновлялась, получая современные опции и улучшения, что позволяет ей конкурировать с иностранными аналогами. Внедрение автоматического климат-контроля и телематики - очередной шаг в сторону повышения технологичности и привлекательности для покупателей.