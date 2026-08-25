Налоговый парадокс: Почему Lada Vesta в Беларуси дешевле, чем в России

Vesta в Минске дешевле на 238 тысяч: как формируется цена на экспорт

Вопрос о том, почему Vesta в Беларуси продается дешевле, чем в России, вновь оказался в центре внимания. Разница в цене достигает почти четверти миллиона рублей, что вызывает интерес у покупателей и экспертов. В материале разбираемся, как складывается стоимость и почему ситуация вряд ли изменится в ближайшее время.

Вопрос разницы в цене на Lada Vesta между Россией и Беларусью снова оказался в центре внимания. Депутат Госдумы Георгий Камнев обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой разъяснить, почему автомобили АвтоВАЗа продаются за рубежом дешевле, чем на родине. В качестве примера он привёл комплектацию Comfort: в Минске такая машина стоит почти на 300 тысяч рублей меньше, чем в российских салонах.

Если пересчитать цену по текущему курсу, то у минского дилера Vesta Comfort за 46 800 белорусских рублей — это примерно 1 320 000 российских рублей. В России же рекомендованная цена на аналогичную комплектацию начинается от 1 558 000 рублей. Разница составляет 238 тысяч рублей. Правда, у некоторых российских дилеров можно найти предложения и дешевле, но только при условии трейд-ина и оформления кредита, что не всегда удобно для покупателя. В Беларуси же таких условий нет — цена фиксированная и прозрачная.

Главная причина такого ценового разрыва — особенности ценообразования и налоговой политики. Экспортные автомобили покидают завод без уплаты российской утилизационного сбора, который в последние годы только растёт и напрямую влияет на стоимость машин внутри страны. В Беларуси Vesta вынуждена конкурировать с местной сборкой Geely и другими китайскими марками, поэтому её цена должна быть более привлекательной. При этом утильсбор, действующий на конкурентном рынке, работает иначе, но именно он делает российские автомобили дороже для конечного покупателя.

Проблема разницы в цене наблюдается уже не первый год. Ещё летом 2024 года разрыв между рыночными ценами составлял от 283 до 396 тысяч рублей в зависимости от комплектации. С тех пор ставки утильсбора были проиндексированы, что только увеличило разницу. Как отмечают эксперты, пока система не изменится, ситуация останется прежней.

Теоретически российские покупатели могут приобрести Vesta в Минске: в рамках ЕАЭС таможенные пошлины не взимаются, а утильсбор для личного пользования составляет всего 3400 рублей. Однако здесь есть свои нюансы. В течение года после покупки машину нельзя продавать — иначе придётся доплачивать разницу как коммерческому лицу, а это уже суммы в тысячи рублей. Также важно убедиться в наличии российского ПТС, иначе возможны дополнительные расходы. Кроме того, гарантийное обслуживание таких автомобилей в России официально не поддерживается, хотя белорусские дилеры обещают свою помощь.

Утильсбор — это специальный сбор, который взимается при выпуске или ввозе автомобиля на территорию России. Его размер зависит от типа и возраста машины и может заметно влиять на итоговую стоимость. В Беларуси этот механизм работает по-другому, что и создаёт ценовой разрыв. Дополнительным фактором остаётся конкуренция с китайскими брендами, которая вынуждает дилеров удерживать цены на экспортные Vesta на минимально возможном уровне.

Таким образом, разница в цене между российским и белорусским рынками обусловлена не только налогами, но и особенностями конкуренции и регулирования. Для российских покупателей это создаёт иллюзию выгоды, однако на практике экономия может оказаться не столь очевидной из-за ограничений по гарантии и дополнительных расходов при оформлении.