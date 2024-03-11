Вестибюль станции метро «Сенная площадь» досрочно открыли для пассажиров

13.03.2024, 07:18

Водителей предупредили: один из штрафов может вырасти в 20 раз

В начале февраля 2024 года на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для российских водителей. В первую очередь, поправки касались водителей большегрузов, но поскольку статья КоАП, которую предлагают изменить, распространяется на всех водителей, то и ужесточение затронет всех автомобилистов.Читать далее