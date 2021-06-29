Вьетнамский блогер создал уменьшенную копию Mercedes-AMG G 63 из дерева
Фото: youtube.com / Woodworking Art
Вьетнамский блогер и автор канала WoodWorking Art на YouTube превратил кусок дерева в точную копию нового Mercedes-AMG G 63. Все детали кузова, салона, шасси и элементы трансмиссии изготовлены отдельно. Чтобы сохранить оригинальный внешний вид автомобиля и сделать его более эстетичным, Gelentwagen был окрашен в черно-белый цвет.
Дополнительно ютубер сохранил на внедорожнике независимую пружинную подвеску, а также позаботился о схожести конструкции колесных дисков и воздухозаборников. Если к чему и придраться, то это к иному шрифту, который блогер использовал для шильдиков.
Деревянный Mercedes-AMG G 63 выставили на продажу через интернет-магазин, стоит отметить, что купили его моментально. Стоимость не разглашается.
Это не первая деревянная модель блогера. На его канале можно посмотреть на процесс создания Land Cruiser Prado, Ford F-150 Raptor, Toyota Land Cruiser 200.
При создании модели Toyota Land Cruiser 200 блогеру потребовалось пять досок. Прежде чем приступить к резьбе по дереву, он распечатал автомобиль на принтере в нужном размере. Потом вырезал все по шаблону. Для лобового стекла, фонарей были использованы пластик и фольга. В деревянной модели все двери открываются, а колеса вращаются.
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