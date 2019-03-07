7 марта 2019, 12:31

Вьетнамский кроссовер VinFast получил «заряженную» версию

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Первый вьетнамский автомобильный бренд Vinfast привез на мотор-шоу в Женеву мощную версию своего кроссовера Lux, построенного на базе BMW X5 (F15). Автомобиль оснастили 455-сильным мотором от Camaro SS.
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Вьетнамский кроссовер VinFast получил заряженную версию
Вьетнамский кроссовер VinFast получил заряженную версию
Вьетнамский кроссовер VinFast получил заряженную версию
Вьетнамский кроссовер VinFast получил заряженную версию
Вьетнамский кроссовер VinFast получил заряженную версию
Вьетнамский кроссовер VinFast получил заряженную версию
Вьетнамский кроссовер VinFast получил заряженную версию
Вьетнамский кроссовер VinFast получил заряженную версию
Вьетнамский кроссовер VinFast получил заряженную версию
Вьетнамский кроссовер VinFast получил заряженную версию
Вьетнамский кроссовер VinFast получил заряженную версию
Вьетнамский кроссовер VinFast получил заряженную версию
Вьетнамский кроссовер VinFast получил заряженную версию
Вьетнамский кроссовер VinFast получил заряженную версию
Вьетнамский кроссовер VinFast получил заряженную версию
Вьетнамский кроссовер VinFast получил заряженную версию
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Вьетнамские автомобили – это продукт международного сотрудничества. Дизайн кроссовера Vinfast Lux V8 разрабатывали специалисты Pininfarina. Шасси и моторы выпускаются по лицензии BMW. Презентация новинки прошла на стенде партнеров – австрийской компании Magna Steyr. 

В основу кроссовера легла «тележка» BMW X5 предыдущего поколения. Стандартные версии Vinfast оснащаются 2,0-литровыми моторами N20 с технологией TwinPower, но без сложной и дорогой системы Valvetronic, отвечающей за управление фазами газораспределения и подъем клапанов. Топовый Vinfast Lux V8 получил принципиально иной двигатель.

Под капот Lux V8 установили 6,2-литровый атмосферный агрегат, который выдает 455 л.с. и 624 Нм крутящего момента. По всей вероятности, это самая компактная в мире «восьмерка» LS-серии компании General Motors. Аналогичным двигателем оснащаются спорткары Corvette и Camaro SS. Но официального подтверждения этой информации пока нет, как нет и данных о коробке передач. Представители Vinfast лишь сообщили, что с таким мотором кроссовер сможет разогнаться до 300 км/ч.

Дебют первых двух моделей нового вьетнамского бренда состоялся в октябре 2018 года на автосалоне в Париже. Серийное производство должно стартовать в марте. «Заряженная» версия кроссовера выйдет на рынок только через год. Одновременно компания VinFast пообещала привезти в 2020 году свои модели в Россию. 


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Вьетнамский кроссовер VinFast получил «заряженную» версию
{{material_124450}}Вьетнамские автомобили – это продукт международного сотрудничества. Дизайн кроссовера Vinfast Lux V8 разрабатывали специалисты Pininfarina. Шасси и моторы выпускаются по лицензии BMW. Презентация новинки прошла на стенде партнеров – австрийской компании Magna Steyr. В основу кроссовера легла «тележка» BMW X5 предыдущего поколения. Стандартные версии Vinfast оснащаются 2,0-литровыми моторами N20 с технологией TwinPower, но без сложной и дорогой системы Valvetronic, отвечающей за управление фазами газораспределения и подъем клапанов. Топовый Vinfast Lux V8 получил принципиально иной двигатель.Под капот Lux V8 установили 6,2-литровый атмосферный агрегат, который выдает 455 л.с. и 624 Нм крутящего момента. По всей вероятности, это самая компактная в мире «восьмерка» LS-серии компании General Motors. Аналогичным двигателем оснащаются спорткары Corvette и Camaro SS. Но официального подтверждения этой информации пока нет, как нет и данных о коробке передач. Представители Vinfast лишь сообщили, что с таким мотором кроссовер сможет разогнаться до 300 км/ч.Дебют первых двух моделей нового вьетнамского бренда состоялся в октябре 2018 года на автосалоне в Париже. Серийное производство должно стартовать в марте. «Заряженная» версия кроссовера выйдет на рынок только через год. Одновременно компания VinFast пообещала привезти в 2020 году свои модели в Россию. 
2019-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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