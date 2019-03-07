7 марта 2019, 12:31
Вьетнамский кроссовер VinFast получил «заряженную» версию
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Первый вьетнамский автомобильный бренд Vinfast привез на мотор-шоу в Женеву мощную версию своего кроссовера Lux, построенного на базе BMW X5 (F15). Автомобиль оснастили 455-сильным мотором от Camaro SS.
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В основу кроссовера легла «тележка» BMW X5 предыдущего поколения. Стандартные версии Vinfast оснащаются 2,0-литровыми моторами N20 с технологией TwinPower, но без сложной и дорогой системы Valvetronic, отвечающей за управление фазами газораспределения и подъем клапанов. Топовый Vinfast Lux V8 получил принципиально иной двигатель.
Под капот Lux V8 установили 6,2-литровый атмосферный агрегат, который выдает 455 л.с. и 624 Нм крутящего момента. По всей вероятности, это самая компактная в мире «восьмерка» LS-серии компании General Motors. Аналогичным двигателем оснащаются спорткары Corvette и Camaro SS. Но официального подтверждения этой информации пока нет, как нет и данных о коробке передач. Представители Vinfast лишь сообщили, что с таким мотором кроссовер сможет разогнаться до 300 км/ч.
Дебют первых двух моделей нового вьетнамского бренда состоялся в октябре 2018 года на автосалоне в Париже. Серийное производство должно стартовать в марте. «Заряженная» версия кроссовера выйдет на рынок только через год. Одновременно компания VinFast пообещала привезти в 2020 году свои модели в Россию.
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