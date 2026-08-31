Почему эксперты считают Ventyra R1 новым этапом в развитии портативных источников энергии

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Alpine Ambertruck Arcfox Asia Motors Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Baojun BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Dayun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Eagle Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC JMEV KAIYI KIA Knewstar Koenigsegg Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Luxgen Lynk & Co M-Hero Maple / SMA Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Venucia VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zastava Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 15:01

Ветрогенератор Ventyra R1: компактное решение для автономного питания вне сети

Ветрогенератор Ventyra R1: компактное решение для автономного питания вне сети

Почему эксперты считают Ventyra R1 новым этапом в развитии портативных источников энергии

Ветрогенератор Ventyra R1: компактное решение для автономного питания вне сети

Ventyra R1 - портативная ветряная турбина с максимальной мощностью 50 Вт, которая уже вызвала ажиотаж на Kickstarter. Устройство обещает обеспечить энергией даже там, где нет солнца, и может стать важным инструментом для любителей автономного отдыха и владельцев кемперов.

Ventyra R1 - портативная ветряная турбина с максимальной мощностью 50 Вт, которая уже вызвала ажиотаж на Kickstarter. Устройство обещает обеспечить энергией даже там, где нет солнца, и может стать важным инструментом для любителей автономного отдыха и владельцев кемперов.

Рынок автономных источников энергии быстро развивается, и компактные ветряные турбины становятся всё более востребованными. Ventyra R1 — одна из самых обсуждаемых новинок этого года. На Kickstarter проект уже собрал почти 195 тысяч долларов, превысив начальную цель в 100 раз. Такой высокий интерес связан не только с общим трендом на автономные решения, но и с потребностью в надёжном источнике энергии там, где солнечные панели не всегда эффективны.

Ventyra R1 весит всего 1 кг и выдаёт до 50 Вт мощности. Этого достаточно, чтобы зарядить смартфон за 35 минут, а ноутбук — примерно за 2 часа. Турбина начинает работать уже при скорости ветра 10,8 км/ч, а благодаря автоматической регулировке направления с хвостовым оперением эффективно использует даже слабые порывы. В комплект входят телескопическая стойка, колышки для фиксации и чехол для переноски, который при необходимости превращается в портативный столик для путешествий и походов.

Производитель позиционирует R1 не только как решение для отдыха на природе, но и как резервный источник питания для дома. Однако при максимальной мощности в 75 Вт (50 Вт на выходе) одной турбины будет недостаточно для питания холодильника или нескольких комнат — для этого потребуется целый ряд таких устройств. Тем не менее, для зарядки гаджетов, освещения или работы небольших приборов R1 подходит идеально.

Интересно, что Ventyra R1 можно подключать напрямую к энергобанку или использовать фирменный хаб для преобразования энергии. Это позволяет комбинировать ветряную и солнечную генерацию, если приобрести дополнительную солнечную панель. Такой подход особенно актуален для путешественников, которые хотят быть уверены в наличии энергии независимо от погодных условий.

Судя по динамике сбора средств и отзывам, Ventyra R1 может стать одним из самых востребованных гаджетов для автономной жизни в ближайшие годы. Важно помнить, что краудфандинговые проекты всегда несут риски, но интерес к ним указывает на растущий спрос на независимые источники энергии. В преддверии крупных выставок, таких как IFA Berlin, ожидается появление новых решений в этой области. Для российских пользователей такое устройство может стать настоящей находкой для дачи, похода или чрезвычайных ситуаций, когда стабильность электроснабжения под вопросом.

На фоне растущего интереса к портативным источникам энергии усиливается и конкуренция. Например, турбина Shine выдаёт до 40 Вт, что делает Ventyra R1 более привлекательной и производительной. Важно отметить, что подобные устройства пока не получили широкого распространения в России, но с учётом климата и популярности дачного отдыха спрос на них может вырасти. В других сегментах, например в мототехнике, также наблюдается рост интереса к компактным и доступным решениям, подробнее в материале о SHARMAX PowerMax 145 MIAMI , ставшей хитом среди новичков.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Сентябрь 2026: какие перемены ждут россиян в законах и правилах
70% локализации: российский электромобиль «Атом» стартует с рекордным показателем
Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Махачкала Саратовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться