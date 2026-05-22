Как Shine 2.0 меняет подход к автономному питанию - новые возможности и реальные цифры

22 мая 2026, 16:36
Ветряная турбина Shine 2.0: портативная энергия для гаджетов и электростанций
Shine 2.0 - компактная ветряная турбина, способная заряжать не только смартфоны, но и портативные электростанции. Новинка весит всего 1,4 кг, работает даже при облачной погоде и обещает до 50 Вт мощности. Почему это решение может стать незаменимым для путешественников и владельцев техники - в нашем материале.
В эпоху, когда мобильность и независимость от электросетей становятся всё более актуальными, на рынке появляется решение, способное изменить привычный режим питания на автономный. Shine 2.0 — портативная ветряная турбина, которая весит всего 1,4 кг и по размеру сравнима с бутылкой воды, но при этом может обеспечить работоспособность не только смартфонов, но и портативных электростанций.
В отличие от традиционных солнечных панелей, эффективность которых снижается в пасмурную погоду, Shine 2.0 работает там, где есть ветер — даже если небо затянуто облаками. Это особенно актуально для путешественников, автотуристов и тех, кто часто сталкивается с перебоями электроснабжения. Турбина оснащена контроллером и аккумулятором на 12 000 мАч, что позволяет одновременно заряжать до четырёх USB-устройств.
Отличие Shine 2.0 от первой версии — увеличенная мощность до 50 Вт и наличие быстрого порта на 75 Вт для ускоренной зарядки. Это устройство может не только поддерживать работу смартфонов и планшетов, но и заряжать популярные портативные электростанции, такие как Bluetti, EcoFlow и Jackery. Для этого потребуется специальный адаптер, который приобретается отдельно.
Турбина автоматически ориентируется по ветру благодаря встроенному механизму поворота. Уровень шума не превышает 50 дБ — это сравнимо с обычным разговором. Защита по стандарту IP54 позволяет использовать Shine 2.0 даже в сложных климатических условиях. По заявлению производителя, при скорости ветра до 28 м/с устройство способно полностью зарядить смартфон за 17 минут, планшет — за 39 минут, ноутбук — примерно за 2 часа.
Для контроля параметров работы предусмотрено мобильное приложение, где можно отслеживать текущую мощность и статистику за несколько дней. Это удобно для тех, кто планирует длительные поездки или экспедиции и хочет точно знать, сколько энергии удастся накопить.
Стоимость Shine 2.0 на начальном этапе продаж составляет около 400 долларов (примерно 35 000 рублей по курсу 2026 года). Адаптер для зарядки электростанций обойдётся ещё в 139 долларов. После выхода на массовый рынок цена может вырасти, но даже сейчас решение выглядит привлекательно на фоне конкурентов.
Интересно, что подобные технологии становятся всё более востребованными не только среди любителей активного отдыха, но и среди владельцев автодомов и кемперов. Например, в материале о современных решениях для путешествий на базе Mercedes-Benz Sprinter подробно рассмотрены преимущества автономных систем — подробнее о новых стандартах комфорта и свободы за пределами города .
