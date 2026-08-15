Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

15 августа 2026, 09:34

Вездеход-амфибия «Тайфун-1650»: российская разработка для сложных условий

Вездеход-амфибия «Тайфун-1650»: российская разработка для сложных условий

«Тайфун-1650» — российский ответ бездорожью: амфибия для тех, у кого дороги кончаются

Вездеход-амфибия «Тайфун-1650»: российская разработка для сложных условий

В России появился новый вездеход-амфибия «Тайфун-1650». Модель создана для преодоления сложных маршрутов и водных преград, что особенно актуально для российских регионов с труднопроходимой местностью. Эксперты отмечают уникальные особенности машины и ее потенциал на рынке.

В России появился новый вездеход-амфибия «Тайфун-1650». Модель создана для преодоления сложных маршрутов и водных преград, что особенно актуально для российских регионов с труднопроходимой местностью. Эксперты отмечают уникальные особенности машины и ее потенциал на рынке.

Российский рынок техники для бездорожья пополнился новым игроком - вездеходом-амфибией «Тайфун-1650». Эта модель, произведенная компанией Тайфун, ориентирована на тех, кто сталкивается с труднопроходимыми маршрутами, болотами и водными преградами. В условиях, когда стандартные внедорожники часто оказываются бессильны, подобные машины становятся незаменимыми для охотников, спасателей и исследователей.

«Тайфун-1650» базовый — это не просто транспорт для экстремальных условий, это универсальное решение для российских реалий. Производитель заявляет, что модель способна уверенно передвигаться как на суше, так и на воде, что расширяет спектр ее применения. Внедорожник оснащен всем браслетом для комфортного и безопасного передвижения, а также может быть дооснащен под задачей благодаря онлайн-конфигуратору.

Фото: pkstyle.ru

Стоимость оформления версии составляет 7 500 000 рублей, что делает «Тайфун-1650» конкурентом не только отечественным, но и зарубежным аналогам. При этом особое внимание уделяется надежности и устойчивости к климатическим и вредным условиям. Компания Тайфун предполагает, что сборка и все необходимые компоненты локализованы в России, что важно для покупателей, ориентированных на российскую технику.

У тех, кто ищет альтернативные варианты путешествий вне асфальта, интерес может вызвать и другой сегмент — например, премиальные автодома на базе грузовиков. Один из таких примеров - внедорожный автодом на базе Mercedes Arocs 6x6 , который сочетает в себе комфорт и проходимость, но ориентирован на другой тип эксплуатации и задачи.

«Тайфун-1650» может заинтересовать не только профессионалов, но и энтузиастов активного отдыха. Важно отметить, что подобные машины востребованы в регионах с труднодоступной инфраструктурой, где обычный транспорт не справляется. Внедорожники-амфибии позволяют решать задачи доставки, эвакуации и исследований в условиях, когда альтернативы практически нет. По информации производителя, сервисная поддержка и возможность индивидуальной настройки — еще один плюс для российских покупателей. В целом, появление «Тайфун-1650» отражает растущий интерес к специализированной технике, способной работать там, где заканчиваются дороги.

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