24 октября 2017, 09:52

Вежливость и засады. Как изменился регламент для ГИБДД

Новый регламент, который регулирует правила поведения сотрудников ГИБДД при остановке водителей на дороге, вступил в действие. Отныне останавливать автомобили полицейские смогут вне постов, а также устраивать засады на дорогах, как это было раньше.
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Вежливость и засады. Как изменился регламент для ГИБДД

Что же изменилось для рядового автомобилиста с введением новшеств? Прежде всего, передавать документы для проверки инспектору отныне следует без обложки и иных удерживающих устройств. Такой порядок объясняется тем, что раньше некоторые автовладельцы пристегивали свое водительское удостоверение, чтобы инспектор не мог его изъять. Пассажирам при себе тоже необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, поскольку сотрудники ГИБДД теперь имеют право досматривать документы любого из присутствующих в машине.

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В новой редакции полицейских обяжут доставлять водителей к своим автомобилям после прохождения медицинского освидетельствования на стационарном посту. Правда, правила будут касаться только трезвых автовладельцев. Изначально такого пункта не содержалось в регламенте, однако в финальной редакции его утвердили.

Из полезных новшеств – SMS-рассылка участникам ДТП. Они будут получать уведомление о приглашении в группу разбора. Такой способ информирования позволит оперативно передавать необходимые сведения и избежать накладок с рассылкой уведомлений.

Что касается поведения непосредственно самих инспекторов, то в правилах прописали пункт, касающийся вежливости. В частности, сотрудник ГИБДД не должен допускать высказываний или действий дискриминационного характера, касающихся расы, пола, возраста, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений. Также в финальный документ не вошел пункт о том, что полицейским можно будет курить на местах остановки.

Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба» « В новой редакции регламента не появилось ничего такого, что вызывало бы негатив. Большая часть инноваций позволит участникам дорожного движения более аргументировано пользоваться и отстаивать свои права, а инспекторам не злоупотреблять нечетко прописанными моментами. Наконец-то появилось упоминание про распечатку электронного полиса ОСАГО – ранее водитель был обязан предъявить именно оригинал этой страховки, что, в случае ее покупки в электронной форме, было невозможно. Кроме того, теперь прописан исчерпывающий список причин, по которым инспектор может потребовать выйти водителя из машины »
Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба»
Правда, некоторые поправки все-таки смутили автомобилистов. Прежде всего, это остановка машин вне постов ДПС. Соответствующее право вернули полицейским спустя 5 лет, чтобы сократить количество аварий с участием автобусов. Снятие запрета на остановку заодно и коснулось легковых автомобилей. Примечательно, что 5 лет назад сотрудникам Госавтоинспекции запретили останавливать автомобили вне стационарных постов, дабы упразднить мошенничество на дорогах: когда преступники надевают форму ГИБДД и тормозят жертву на трассе ночью, а затем отбирают автомобиль.

Вдобавок к этому, в соответствии с новым регламентом, сотрудники ГИБДД смогут устраивать засады на дорогах. Конечно, только в исключительных случаях. Воспользоваться такими методами инспекторы смогут для обеспечения безопасности на скоростных или аварийных участках дороги, а также в местах «перелома рельефа».

Эксперты успокаивают, дескать, возможность остановки транспортного средства вне стационарного поста была у сотрудников МВД и раньше, только действовали они под предлогом различных спецопераций. Теперь же она разрешена по широкому списку поводов и подозрений. Водителям, у которых все в порядке, и которые ничего не нарушили, не стоит опасаться вымогательства при такой остановке, ведь для этого нужна причина.

Сергей Янчук, генеральный директор «Адванс-Авто» « Нововведение, касающееся остановки автомобилей для проверки документов вне постов ГИБДД, не должно привести к коррупционным правонарушениям со стороны инспекторов. За последнее время количество стационарных постов заметно уменьшилось, а при проведении спецмероприятий сотрудники ГИБДД и ранее имели право останавливать авто в любом месте. К тому же инспекторами должно учитываться обязательное требование: остановка автомобиля для проверки и общение с водителем должны проходить в фокусе систем видеофиксации. Поэтому к росту коррупционных поборов с автолюбителей новые поправки вряд ли приведут »
Сергей Янчук, генеральный директор «Адванс-Авто»
Еще одно опасение автомобилистов по поводу того, что из регламента исчез пункт про видеосъемку разговора с инспектором, оказался напрасным. Этот документ в большей части прописывает подробно порядок действий именно сотрудников МВД, находящихся при исполнении, а не рядовых граждан. Согласно российскому законодательству, у гражданина есть право осуществлять аудио- или видеосъемку, и инспектор не может запретить ее осуществление. А вот о встречной фиксация камерой или диктофоном полицейские теперь в обязательном порядке обязаны уведомить граждан. При недобропорядочном поведении инспектора рекомендую сразу же с места события обратиться по круглосуточному телефону доверия, указанному на патрульной машине.

Иными словами, в новом регламенте нет прописанного правила о съемке, поскольку этот пункт внесен в закон «О полиции». В нем четко указано, что сотрудник полиции не должен препятствовать использованию видео- и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения. А так как поправки административного регламента ГИБДД полностью подчиняются федеральному законодательству, то записывать разговор с инспектором можно без ограничений в любое время суток.

Защитники прав автомобилистов рекомендуют не пренебрегать правом на видеосъемку разговора с инспектором. Если у вас вымогают деньги под предлогом замалчивания мнимого и не совершенного нарушения, правоту отстаивать нужно на месте, причем желательно воспользоваться помощью юристов по телефону. И, конечно, обо всех случаях вымогательства со стороны сотрудника ГИБДД стоит сообщать по телефонам доверия.

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Вежливость и засады. Как изменился регламент для ГИБДД
Что же изменилось для рядового автомобилиста с введением новшеств? Прежде всего, передавать документы для проверки инспектору отныне следует без обложки и иных удерживающих устройств. Такой порядок объясняется тем, что раньше некоторые автовладельцы пристегивали свое водительское удостоверение, чтобы инспектор не мог его изъять. Пассажирам при себе тоже необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, поскольку сотрудники ГИБДД теперь имеют право досматривать документы любого из присутствующих в машине.{{material_121276}} В новой редакции полицейских обяжут доставлять водителей к своим автомобилям после прохождения медицинского освидетельствования на стационарном посту. Правда, правила будут касаться только трезвых автовладельцев. Изначально такого пункта не содержалось в регламенте, однако в финальной редакции его утвердили.Из полезных новшеств – SMS-рассылка участникам ДТП. Они будут получать уведомление о приглашении в группу разбора. Такой способ информирования позволит оперативно передавать необходимые сведения и избежать накладок с рассылкой уведомлений. Что касается поведения непосредственно самих инспекторов, то в правилах прописали пункт, касающийся вежливости. В частности, сотрудник ГИБДД не должен допускать высказываний или действий дискриминационного характера, касающихся расы, пола, возраста, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений. Также в финальный документ не вошел пункт о том, что полицейским можно будет курить на местах остановки.{{person_12_В новой редакции регламента не появилось ничего такого, что вызывало бы негатив. Большая часть инноваций позволит участникам дорожного движения более аргументировано пользоваться и отстаивать свои права, а инспекторам не злоупотреблять нечетко прописанными моментами. Наконец-то появилось упоминание про распечатку электронного полиса ОСАГО – ранее водитель был обязан предъявить именно оригинал этой страховки, что, в случае ее покупки в электронной форме, было невозможно. Кроме того, теперь прописан исчерпывающий список причин, по которым инспектор может потребовать выйти водителя из машины}}Правда, некоторые поправки все-таки смутили автомобилистов. Прежде всего, это остановка машин вне постов ДПС. Соответствующее право вернули полицейским спустя 5 лет, чтобы сократить количество аварий с участием автобусов. Снятие запрета на остановку заодно и коснулось легковых автомобилей. Примечательно, что 5 лет назад сотрудникам Госавтоинспекции запретили останавливать автомобили вне стационарных постов, дабы упразднить мошенничество на дорогах: когда преступники надевают форму ГИБДД и тормозят жертву на трассе ночью, а затем отбирают автомобиль. Вдобавок к этому, в соответствии с новым регламентом, сотрудники ГИБДД смогут устраивать засады на дорогах. Конечно, только в исключительных случаях. Воспользоваться такими методами инспекторы смогут для обеспечения безопасности на скоростных или аварийных участках дороги, а также в местах «перелома рельефа».Эксперты успокаивают, дескать, возможность остановки транспортного средства вне стационарного поста была у сотрудников МВД и раньше, только действовали они под предлогом различных спецопераций. Теперь же она разрешена по широкому списку поводов и подозрений. Водителям, у которых все в порядке, и которые ничего не нарушили, не стоит опасаться вымогательства при такой остановке, ведь для этого нужна причина.{{person_64_Нововведение, касающееся остановки автомобилей для проверки документов вне постов ГИБДД, не должно привести к коррупционным правонарушениям со стороны инспекторов. За последнее время количество стационарных постов заметно уменьшилось, а при проведении спецмероприятий сотрудники ГИБДД и ранее имели право останавливать авто в любом месте. К тому же инспекторами должно учитываться обязательное требование: остановка автомобиля для проверки и общение с водителем должны проходить в фокусе систем видеофиксации. Поэтому к росту коррупционных поборов с автолюбителей новые поправки вряд ли приведут}} Еще одно опасение автомобилистов по поводу того, что из регламента исчез пункт про видеосъемку разговора с инспектором, оказался напрасным. Этот документ в большей части прописывает подробно порядок действий именно сотрудников МВД, находящихся при исполнении, а не рядовых граждан. Согласно российскому законодательству, у гражданина есть право осуществлять аудио- или видеосъемку, и инспектор не может запретить ее осуществление. А вот о встречной фиксация камерой или диктофоном полицейские теперь в обязательном порядке обязаны уведомить граждан. При недобропорядочном поведении инспектора рекомендую сразу же с места события обратиться по круглосуточному телефону доверия, указанному на патрульной машине.Иными словами, в новом регламенте нет прописанного правила о съемке, поскольку этот пункт внесен в закон «О полиции». В нем четко указано, что сотрудник полиции не должен препятствовать использованию видео- и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения. А так как поправки административного регламента ГИБДД полностью подчиняются федеральному законодательству, то записывать разговор с инспектором можно без ограничений в любое время суток.Защитники прав автомобилистов рекомендуют не пренебрегать правом на видеосъемку разговора с инспектором. Если у вас вымогают деньги под предлогом замалчивания мнимого и не совершенного нарушения, правоту отстаивать нужно на месте, причем желательно воспользоваться помощью юристов по телефону. И, конечно, обо всех случаях вымогательства со стороны сотрудника ГИБДД стоит сообщать по телефонам доверия.
2017-10-24
Автор: Арина Милая
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