Вежливость и засады. Как изменился регламент для ГИБДД
Что же изменилось для рядового автомобилиста с введением новшеств? Прежде всего, передавать документы для проверки инспектору отныне следует без обложки и иных удерживающих устройств. Такой порядок объясняется тем, что раньше некоторые автовладельцы пристегивали свое водительское удостоверение, чтобы инспектор не мог его изъять. Пассажирам при себе тоже необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, поскольку сотрудники ГИБДД теперь имеют право досматривать документы любого из присутствующих в машине.
Из полезных новшеств – SMS-рассылка участникам ДТП. Они будут получать уведомление о приглашении в группу разбора. Такой способ информирования позволит оперативно передавать необходимые сведения и избежать накладок с рассылкой уведомлений.
Что касается поведения непосредственно самих инспекторов, то в правилах прописали пункт, касающийся вежливости. В частности, сотрудник ГИБДД не должен допускать высказываний или действий дискриминационного характера, касающихся расы, пола, возраста, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений. Также в финальный документ не вошел пункт о том, что полицейским можно будет курить на местах остановки.
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В новой редакции регламента не появилось ничего такого, что вызывало бы негатив. Большая часть инноваций позволит участникам дорожного движения более аргументировано пользоваться и отстаивать свои права, а инспекторам не злоупотреблять нечетко прописанными моментами. Наконец-то появилось упоминание про распечатку электронного полиса ОСАГО – ранее водитель был обязан предъявить именно оригинал этой страховки, что, в случае ее покупки в электронной форме, было невозможно. Кроме того, теперь прописан исчерпывающий список причин, по которым инспектор может потребовать выйти водителя из машины
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Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба»
Вдобавок к этому, в соответствии с новым регламентом, сотрудники ГИБДД смогут устраивать засады на дорогах. Конечно, только в исключительных случаях. Воспользоваться такими методами инспекторы смогут для обеспечения безопасности на скоростных или аварийных участках дороги, а также в местах «перелома рельефа».
Эксперты успокаивают, дескать, возможность остановки транспортного средства вне стационарного поста была у сотрудников МВД и раньше, только действовали они под предлогом различных спецопераций. Теперь же она разрешена по широкому списку поводов и подозрений. Водителям, у которых все в порядке, и которые ничего не нарушили, не стоит опасаться вымогательства при такой остановке, ведь для этого нужна причина.
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Нововведение, касающееся остановки автомобилей для проверки документов вне постов ГИБДД, не должно привести к коррупционным правонарушениям со стороны инспекторов. За последнее время количество стационарных постов заметно уменьшилось, а при проведении спецмероприятий сотрудники ГИБДД и ранее имели право останавливать авто в любом месте. К тому же инспекторами должно учитываться обязательное требование: остановка автомобиля для проверки и общение с водителем должны проходить в фокусе систем видеофиксации. Поэтому к росту коррупционных поборов с автолюбителей новые поправки вряд ли приведут
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Сергей Янчук, генеральный директор «Адванс-Авто»
Иными словами, в новом регламенте нет прописанного правила о съемке, поскольку этот пункт внесен в закон «О полиции». В нем четко указано, что сотрудник полиции не должен препятствовать использованию видео- и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения. А так как поправки административного регламента ГИБДД полностью подчиняются федеральному законодательству, то записывать разговор с инспектором можно без ограничений в любое время суток.
Защитники прав автомобилистов рекомендуют не пренебрегать правом на видеосъемку разговора с инспектором. Если у вас вымогают деньги под предлогом замалчивания мнимого и не совершенного нарушения, правоту отстаивать нужно на месте, причем желательно воспользоваться помощью юристов по телефону. И, конечно, обо всех случаях вымогательства со стороны сотрудника ГИБДД стоит сообщать по телефонам доверия.
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