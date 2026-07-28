Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

28 июля 2026, 17:26

VGV U70 Plus готовится к выходу в России: новые характеристики и цены

VGV U70 Plus готовится к выходу в России: новые характеристики и цены

АИ‑92 и защита от реагентов: что еще в новом VGV U70 Plus адаптировали под российские реалии

VGV U70 Plus готовится к выходу в России: новые характеристики и цены

На российском рынке скоро появится обновленный VGV U70 Plus - кроссовер с переработанным мотором и подвеской. Мало кто знает, что модель адаптировали под российские условия и бензин АИ-92. От 3 млн рублей: что еще изменилось и почему это важно именно сейчас - объяснил эксперт.

На российском рынке скоро появится обновленный VGV U70 Plus - кроссовер с переработанным мотором и подвеской. Мало кто знает, что модель адаптировали под российские условия и бензин АИ-92. От 3 млн рублей: что еще изменилось и почему это важно именно сейчас - объяснил эксперт.

Появление обновленного VGV U70 Plus на российском рынке может стать заметным событием для автолюбителей, которые ищут сочетание современных технологий и адаптации к местным условиям. В условиях, когда выбор новых кроссоверов становится все шире, производители вынуждены учитывать не только технические характеристики, но и реальные потребности российских водителей.

Как сообщает Российская Газета, новая версия VGV U70 Plus получила серьезные изменения в технической части. Главная новость - под капотом теперь установлен турбированный двигатель с непосредственным впрыском топлива (GDI), выдающий 199 л.с. В паре с ним работает восьмиступенчатый автомат, что обещает плавное переключение передач и уверенную динамику. Инженеры также пересмотрели ходовую часть: сзади теперь независимая многорычажная подвеска, что должно положительно сказаться на комфорте и управляемости.

Особое внимание уделили адаптации автомобиля к российским реалиям. Для местного рынка кроссовер получил усиленное антикоррозийное покрытие, что особенно актуально в регионах с суровыми зимами и обилием реагентов на дорогах. Еще один важный момент - возможность заправки бензином марки АИ-92, что делает эксплуатацию более доступной и экономичной для большинства владельцев.

Внешний облик VGV U70 Plus остался узнаваемым, однако интерьер полностью переработан. В салоне появился новый экран мультимедийной системы, а материалы отделки стали современнее. Модель предлагается в пяти- и семиместных версиях, что расширяет круг потенциальных покупателей - от семей с детьми до тех, кто ценит простор и универсальность.

Цены на обновленный кроссовер варьируются от 3 до 3,2 млн рублей в зависимости от комплектации. Это ставит VGV U70 Plus в один ряд с другими популярными моделями сегмента, однако производитель делает ставку на сочетание цены, оснащения и адаптации к российским условиям. Интересно, что на рынке все чаще появляются автомобили, специально подготовленные для эксплуатации в России - например, недавно обсуждалась новая версия Haval Jolion, рассчитанная на работу на метане, о чем подробно рассказывалось в материале о битопливных технологиях.

Для справки: бренд VGV принадлежит китайскому концерну и активно расширяет свое присутствие в России. В последние годы китайские производители занимают все большую долю рынка, предлагая автомобили с современными опциями и адаптацией под местные условия. Появление обновленного U70 Plus может усилить конкуренцию среди кроссоверов, особенно в сегменте до 3,5 млн рублей. Судя по представленным характеристикам, модель способна заинтересовать тех, кто ищет баланс между ценой, оснащением и практичностью.

Упомянутые марки: VGV
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