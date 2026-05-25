Как Honda и Aston Martin нашли нестандартное решение - детали расследования и последствия для чемпионата

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 11:48

Вибрации в Aston Martin: Honda раскрыла причину и устранила проблему в сезоне Формулы 1 2026

В начале сезона Формулы 1 2026 команда Aston Martin столкнулась с загадочными вибрациями, мешавшими раскрыть потенциал машины. Honda провела собственное расследование и нашла источник проблемы, что может изменить ход борьбы в чемпионате.

В начале сезона Формулы-1 2026 года команда Aston Martin оказалась в центре технического скандала: на трассе машины страдали от сильных вибраций, которые не только мешали пилотам, но и приводили к частым поломкам силовой установки. Как пишет AutoRacer, проблема продолжительное время оставалась нераскрытой — на стендовых испытаниях никаких отклонений не фиксировалось, а в обычных условиях на трассе ситуация резко изменилась.

Сложность заключалась в том, что в Формуле-1 запрещены полноценные сезонные тесты в разгаре чемпионата, а значит, возможности для определения источника неисправности были крайне ограничены. В Honda приняли нестандартное решение: после этапа в Сузуке одну из машин Aston Martin отправили в исследовательский центр в Сакуре. Там провели стендовые испытания уже собранного автомобиля с двигателем, которые показали, что вибрация передаётся от корпуса к мотору.

Главный инженер Honda Синтаро Охира отметил, что для устранения проблемы пришлось работать совместно с инженерами Aston Martin. В результате удалось найти эффективное решение, и уже на Гран-при Майами оба пилота — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл — впервые в сезоне финишировали вместе, что стало сигналом для команды и болельщиков.

Стоит отметить, что официальных заявлений от Aston Martin о полном устранении вибраций пока не было. Ожидается, что на предстоящих пресс-конференциях в Монреале руководитель Эдриан Ньюи и гоночный директор Майк Крак прокомментируют ситуацию подробнее. Между тем в Honda предполагают, что теперь команда может сосредоточиться на раскрытии возможностей шасси и двигателя, чтобы на следующем этапе добиться максимальной отдачи от силовой установки.

Интересно, что подобные технические происшествия нередки в автоспорте: например, Honda уже сталкивалась с необходимостью оперативно реагировать на массовые проблемы — подробнее о масштабном отзыве электромобилей из-за дефекта камеры заднего вида можно узнать в недавнем материале о действиях Honda на рынке США .

В случае с Aston Martin и Honda ситуация выглядит так, что тесное сотрудничество и нестандартный подход позволяют решать сложные задачи даже в условиях жестких регламентов Формулы 1. Для российских болельщиков это еще один повод следить за техническими новинками и стратегиями ведущей команды чемпионата.

Похожие материалы Хонда, Астон Мартин

