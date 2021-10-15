15 октября 2021, 14:17
Вице-премьер Александр Новак пожаловался, почему не ездит на электромобиле
Вице-премьер России Александр Новак объяснил участникам пленарного заседания, прошедшего в рамках Российской энергетической недели, почему он до сих пор не ездит на электромобиле.
Дарья Климова Фото: Интерфакс
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Сегодня большинство мировых компаний выпускают электромобили, легковые и грузовые. По улицам Москвы уже вовсю ездят электробусы российского производства. Одна из первоочередных задач – создание соответствующей инфраструктуры для электрокаров.
Упомянутые модели: Aurus Сенат (от 18 000 000 Р)
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