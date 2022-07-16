Вице-премьер Денис Мантуров протестировал электро-кроссовер E-Neva (видео)

Здесь ему представили полнофункциональный прототип электрического кроссовера E-Neva, в разработке которого активное участие приняли специалисты АО «Обуховский завод» (также подразделение «Алмаз – Антея»).

Г-н Мантуров имел возможность совершить небольшой тест-драйв автомобиля, правда, в рамках производственной площадки. На видео, опубликованном в ТГ-канале Минпромторга, видно, как «электричка» маневрирует «туда-сюда», а за рулем сидит новоиспечённый вице-премьер.

Что известно о машине

Под самый занавес прошлого года «Обуховский завод» зарегистрировал в «Роспатенте» промышленный образец электромобиля класса «Внедорожник» плюс 7 промышленных образцов узловых элементов интерьера и экстерьера электромобиля (центральную консоль, мультифункциональное рулевое колесо, панель приборов, интерьер передней и задней дверей, сиденья, светодиодные фары и фонари).

Петербургская разработка получила рабочее название E-Neva. Электромобиль разработан на базе беспилотной модульной электрo-платформы, представленной концерном в августе 2021-го. Длина автомобиля - 4,5 метра, устойчивость на дорожном полотне обеспечит низкий центр тяжести. В максимальной комплектации доступен подключаемый передний привод.

Суммарная мощность 2 электромоторов - 364 кВт. Благодаря крутящему моменту 824 Нм электромобиль может разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды, максимальная скорость – 197 км/ч. Источник энергии - батарея LiNMC емкостью 88 кВт/ч, пробег на одной зарядке - 463 км.

Объем багажника составляет 610 л, салон оснащен мультимедийной системой, включающей цифровую приборную панель, проекционный дисплей на лобовом стекле и сенсорный 15-дюймовый экран. Предусмотрены системы помощи водителю и интеграция со смартфоном.

Ранее говорилось, что производство E-Neva стартует в 2024 году, за первый год планировалось выпустить не менее 25 000 автомобилей.

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