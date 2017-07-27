27 июля 2017, 16:32
Вид универсала Opel Insignia GS рассекречен до премьеры
Автопроизводитель Opel приступил к дорожным тестам своей новой модели Insignia GS в кузове «универсал». Примечательно, что новинка не была скрыта камуфляжем и появилась возможность рассмотреть новый дизайн.
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Как и седан, «заряженный» универсал будет иметь спортивный аэропакет, доработанные тормоза, подвеску и рулевой механизм. Движение будет обеспечено 2-литровым двигателем с турбонаддувом, выдающий мощность 260 л.с. Такой же силовой агрегат используется и на хэтчбеках Opel.
Ожидается, что универсал Opel Insignia GSi будет представлен на 67-м Международном автомобильный салоне IAA Cars 2017, который пройдёт во Франкфурте с 14 по 24 сентября 2017 года. Дата начала продаж и стартовая стоимость автомобиля пока не известны.
Комплектации и технические характеристики
|Opel Insignia 2.0 МТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|160
|Объем двигателя
|1956
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|5.4
|Загородный цикл
|3.7
|Смешанный цикл
|4.3
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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