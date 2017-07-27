27 июля 2017, 16:32

Вид универсала Opel Insignia GS рассекречен до премьеры

Автопроизводитель Opel приступил к дорожным тестам своей новой модели Insignia GS в кузове «универсал». Примечательно, что новинка не была скрыта камуфляжем и появилась возможность рассмотреть новый дизайн.
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Ранее высказывались лишь предположения относительно выпуска модели в кузове «универсал». Сейчас компания развеяла все сомнения. Стало очевидно - эта модификация существует и в скором времени ее ожидает мировая премьера.

Как и седан, «заряженный» универсал будет иметь спортивный аэропакет, доработанные тормоза, подвеску и рулевой механизм. Движение будет обеспечено 2-литровым двигателем с турбонаддувом, выдающий мощность 260 л.с. Такой же силовой агрегат используется и на хэтчбеках Opel.

Ожидается, что универсал Opel Insignia GSi будет представлен ​на 67-м Международном автомобильный салоне IAA Cars 2017, который пройдёт во Франкфурте с 14 по 24 сентября 2017 года. Дата начала продаж и стартовая стоимость автомобиля пока не известны.

Комплектации и технические характеристики

Opel Insignia 2.0 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин160
Объем двигателя1956
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл5.4
Загородный цикл3.7
Смешанный цикл4.3
ТопливоДТ
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Отзывы по теме
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Вид универсала Opel Insignia GS рассекречен до премьеры
{{material_120155}}Ранее высказывались лишь предположения относительно выпуска модели в кузове «универсал». Сейчас компания развеяла все сомнения. Стало очевидно - эта модификация существует и в скором времени ее ожидает мировая премьера.Как и седан, «заряженный» универсал будет иметь спортивный аэропакет, доработанные тормоза, подвеску и рулевой механизм. Движение будет обеспечено 2-литровым двигателем с турбонаддувом, выдающий мощность 260 л.с. Такой же силовой агрегат используется и на хэтчбеках Opel.Ожидается, что универсал Opel Insignia GSi будет представлен ​на 67-м Международном автомобильный салоне IAA Cars 2017, который пройдёт во Франкфурте с 14 по 24 сентября 2017 года. Дата начала продаж и стартовая стоимость автомобиля пока не известны.
2017-07-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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