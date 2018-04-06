Видео: 5 лучших трюков от Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz представила очередной выпуск из серии Best of Benz («Лучшее от Benz»). На этот раз речь шла о лучших трюках с участием автомобилей Mercedes.
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На пятом месте оказался Mercedes, который соревновался с паркурщиком в заезде по контейнерному складу. На четвертом – 100 000-мильное путешествие седана E-Class. В этом непрерывном заезде участвовали три команды по шесть человек в каждой. На третьем месте трюк с участием известного каскадера Дэмиена Уолтерса, который запрыгнул в Mercedes на полном ходу. Вторую позицию занял гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард, который с помощью родстера Mercedes-AMG SLS поймал мячик после удара профессионального гольфиста Джейка Шепарда. Лучшим стал непрерывный 2-мильный дрифт на льду в исполнении самого Пола Уоллеса.
Ранее в серии Best of Benz показали пять лучших функций в автомобилях Mercedes. Первое место отдали системе Fit&Healthy, которая с помощью датчиков, вмонтированных в рулевое колесо может контролировать самочувствие водителя, ориентируясь на показатели пульса.
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Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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