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20 августа 2018, 17:08
Видео: 650-сильный Ford Focus против мыла
Ребята из команды The Hoonigans решили проверить, сможет ли специально подготовленный раллийный полноприводный Ford Focus тронуться с места в сантиметровом слое жидкости для мытья посуды.
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В самодельную дорожку с бортиками вылили несколько десятков литров средства для мытья посуды. В итоге, получился слой толщиной в полдюйма (чуть больше 1 сантиметра). В принципе, никто не сомневался, что мыло не станет серьезным препятствием для мощного Focus RS RX. Поэтому участники эксперимента дополнительно замеряли время, которое автомобиль тратит на прохождение сухого отрезка и того же отрезка, но уже наполненного мылом.
В стандартной ситуации 650-сильный Ford Focus проехал дистанцию за 1,32 секунды. «Мыльный» тест разделили на два этапа. В первом автомобиль ехал с активированной функцией лаунч-контроля (launch control), во втором – пилот быстро переключал передачи с первой по шестую. В итоге, человек одержал верх над электроникой. С включенным лаунч-контролем Focus добрался до асфальта за 4,93 секунды, а без него – за 4,13 секунды.
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Комментарии пользователей
AlekseiE22.08.2018 08:48
Вот что бывает, когда некуда девать деньги.
Руслан22.08.2018 10:15
| Кому: AlekseiE Вообще то у них очень много крутых проектов, а данный эксперимент был проделан в рамках их проекта "Scumbag Labs" Да и с этого видео они очень хорошие деньги получили
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А хде сид
Всё супер. Очень резвая машинка
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