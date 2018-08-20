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20 августа 2018, 17:08

Видео: 650-сильный Ford Focus против мыла

Ребята из команды The Hoonigans решили проверить, сможет ли специально подготовленный раллийный полноприводный Ford Focus тронуться с места в сантиметровом слое жидкости для мытья посуды.
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  Видео: 650-сильный Ford Focus против мыла Ford Focus RS Видео: 650-сильный Ford Focus против мыла Ford Focus RS Видео: 650-сильный Ford Focus против мыла Ford Focus RS Видео: 650-сильный Ford Focus против мыла Ford Focus RS Видео: 650-сильный Ford Focus против мыла Ford Focus RS Видео: 650-сильный Ford Focus против мыла
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Говорят, 90% процентов несчастных случаев в мире происходит после слов «смотри, как я могу». Интересно было бы взглянуть на статистику по фразе «а что если…». Трудно сказать, как участникам The Hoonigans пришла в голову идея устроить мыльную ловушку для раллийного «Форда». Но повеселились все на славу!

В самодельную дорожку с бортиками вылили несколько десятков литров средства для мытья посуды. В итоге, получился слой толщиной в полдюйма (чуть больше 1 сантиметра). В принципе, никто не сомневался, что мыло не станет серьезным препятствием для мощного Focus RS RX. Поэтому участники эксперимента дополнительно замеряли время, которое автомобиль тратит на прохождение сухого отрезка и того же отрезка, но уже наполненного мылом.

В стандартной ситуации 650-сильный Ford Focus проехал дистанцию за 1,32 секунды. «Мыльный» тест разделили на два этапа. В первом автомобиль ехал с активированной функцией лаунч-контроля (launch control), во втором – пилот быстро переключал передачи с первой по шестую. В итоге, человек одержал верх над электроникой. С включенным лаунч-контролем Focus добрался до асфальта за 4,93 секунды, а без него – за 4,13 секунды.
Юмор Форд Фокус РС
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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (2)
AlekseiE22.08.2018 08:48
0
Вот что бывает, когда некуда девать деньги.
Руслан22.08.2018 10:15
0
| Кому: AlekseiE Вообще то у них очень много крутых проектов, а данный эксперимент был проделан в рамках их проекта "Scumbag Labs" Да и с этого видео они очень хорошие деньги получили
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Видео: 650-сильный Ford Focus против мыла
{{material_124079}}Говорят, 90% процентов несчастных случаев в мире происходит после слов «смотри, как я могу». Интересно было бы взглянуть на статистику по фразе «а что если…». Трудно сказать, как участникам The Hoonigans пришла в голову идея устроить мыльную ловушку для раллийного «Форда». Но повеселились все на славу!В самодельную дорожку с бортиками вылили несколько десятков литров средства для мытья посуды. В итоге, получился слой толщиной в полдюйма (чуть больше 1 сантиметра). В принципе, никто не сомневался, что мыло не станет серьезным препятствием для мощного Focus RS RX. Поэтому участники эксперимента дополнительно замеряли время, которое автомобиль тратит на прохождение сухого отрезка и того же отрезка, но уже наполненного мылом.В стандартной ситуации 650-сильный Ford Focus проехал дистанцию за 1,32 секунды. «Мыльный» тест разделили на два этапа. В первом автомобиль ехал с активированной функцией лаунч-контроля (launch control), во втором – пилот быстро переключал передачи с первой по шестую. В итоге, человек одержал верх над электроникой. С включенным лаунч-контролем Focus добрался до асфальта за 4,93 секунды, а без него – за 4,13 секунды.
2018-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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