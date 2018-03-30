30 марта 2018, 13:52
Видео: болид Формулы-Е против Boeing и Airbus
В аэропорту столица Катара городе Доха прошли необычные гонки между болидом Формулы-Е и двумя пассажирскими лайнерами. Организатором выступили авиакомпания Qatar Airways и корпорация ABB Group, титульный партнер чемпионата Формула E.
Честь электрических болидов отстаивал Spark SRT_01E, оснащенный 270-сильным мотором от McLaren Electronic Technologies. Электромобиль построен на базе карбон-алюминиевого шасси, а его кузовные панели изготовлены из углепластикового волокна и кевлара. Масса автомобиля – 868 килограмм. С места до 100км/ч он разгоняется за 3 секунды. За рулем Spark SRT_01E находился бельгийский гонщик Джером Д'Амброзио. Последние четыре года он выступает в Формуле-Е за команду Dragon Racing.
В первом заезде электрический болид Spark гонялся со взлетающим Airbus A350, а во втором – с заходящим на посадку Boeing 787 Dreamliner. Заезды проходили на соседних взлетно-посадочных полосах катарского международного аэропорта Хамад.
Чемпионат Формула-Е проводится среди полностью электрических автомобилей, начиная с 2014 года. Он состоит из 11 этапов. Первый прошел состоялся в Пекине в сентябре 2014 года. В нынешнем сезоне в Чемпионате участвуют семь команд: Audi, DS, Jaguar, Venturi, Mahindra, Penske (Dragon) и Nissan. Ожидалось, что к ним присоединится команда BMW, но в последний момент баварцы отказались от участия из-за технических проблем.
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