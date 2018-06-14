14 июня 2018, 21:58
Видео: что бывает если не следовать инструкциям на автоматической мойке
В сети появилось видео с камеры наблюдения на автоматической мойке. Конструкция автомата такова, что не автомобиль едет по конвейеру мимо различных щеток и душей, а сам агрегат перемещается вокруг машины. Водитель автомобиля проявил упрямство, достойное лучшего применения.
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Но на представленном видео, мойка устроена несколько проще. Автомобиль просто подъезжает к определенной точке и остается на месте, в то время как «ворота» со щетками и душами постепенно перемещаются по рельсам от капота к багажнику.
Трудно предположить, что побудило водителя раз за разом пытаться проехать под щеткой. Ведь изначально перед ним отчетливо горел индикатор «Стоп». В итоге, все кончилось плохо, но вполне предсказуемо. В очередной пытаясь сдать назад, автомобиль увлек за собой всю конструкцию, которая, по счастью, обрушилась на багажник. Мы надеемся, что люди в салоне машины не пострадали.
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