14 июня 2018, 21:58

Видео: что бывает если не следовать инструкциям на автоматической мойке

В сети появилось видео с камеры наблюдения на автоматической мойке. Конструкция автомата такова, что не автомобиль едет по конвейеру мимо различных щеток и душей, а сам агрегат перемещается вокруг машины. Водитель автомобиля проявил упрямство, достойное лучшего применения.
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Автоматическая мойка – это каждый раз острые ощущения: огромные вращающиеся щетки, омыватели и воздуховоды, закрепленные на тяжелых рамах. Требуется изрядная выдержка, чтобы спокойно наблюдать, как они «порхают» вокруг вашего автомобиля. Людям со склонностью к клаустрофобии такие устройства вообще строго противопоказаны. 

Но на представленном видео, мойка устроена несколько проще. Автомобиль просто подъезжает к определенной точке и остается на месте, в то время как «ворота» со щетками и душами постепенно перемещаются по рельсам от капота к багажнику.
 
Трудно предположить, что побудило водителя раз за разом пытаться проехать под щеткой. Ведь изначально перед ним отчетливо горел индикатор «Стоп». В итоге, все кончилось плохо, но вполне предсказуемо. В очередной пытаясь сдать назад, автомобиль увлек за собой всю конструкцию, которая, по счастью, обрушилась на багажник. Мы надеемся, что люди в салоне машины не пострадали.
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Видео: что бывает если не следовать инструкциям на автоматической мойке
{{material_122949}}Автоматическая мойка – это каждый раз острые ощущения: огромные вращающиеся щетки, омыватели и воздуховоды, закрепленные на тяжелых рамах. Требуется изрядная выдержка, чтобы спокойно наблюдать, как они «порхают» вокруг вашего автомобиля. Людям со склонностью к клаустрофобии такие устройства вообще строго противопоказаны. Но на представленном видео, мойка устроена несколько проще. Автомобиль просто подъезжает к определенной точке и остается на месте, в то время как «ворота» со щетками и душами постепенно перемещаются по рельсам от капота к багажнику. Трудно предположить, что побудило водителя раз за разом пытаться проехать под щеткой. Ведь изначально перед ним отчетливо горел индикатор «Стоп». В итоге, все кончилось плохо, но вполне предсказуемо. В очередной пытаясь сдать назад, автомобиль увлек за собой всю конструкцию, которая, по счастью, обрушилась на багажник. Мы надеемся, что люди в салоне машины не пострадали.
2018-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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