11 июня 2019, 00:01

Видео: дорожники оградили зону ремонта не с той стороны

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В Сети появилось видео серьезного ДТП, спровоцированного халатностью дорожных служб. Зону ремонтных работ на виадуке в Воронеже не оградили должным образом. В результате сразу два автомобиля врезались в кучу строительного мусора, один из них перевернулся.
Видео дорожники оградили зону ремонта не с той стороны
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На кадрах с видеорегистратора видно, как внезапно из темноты в свете фар на дороге возникают горы. Водитель пытается предупредить машины, едущие на приличной скорости в левом ряду, но слишком поздно. Водитель первого автомобиля, судя по краткому всполоху стоп-сигналов, замечает препятствие в самый последний момент, налетает прямиком на кучи и переворачивается. Вторая машина успевает сбавить скорость и принять вправо, поэтому цепляет их лишь одной стороной.

По злой иронии, перевернувшийся автомобиль «паркуется» ровно у знаков, предупреждающих о дорожных работах. Дальше по дороге точно такие же кучи, но они хотя бы минимально ограждены. Конечно, халатность дорожников налицо. Но посмотрев ролик, каждый водитель должен еще раз сделать для себя вывод – на отечественных дорогах нельзя отвлечься ни на минуту.

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Видео: дорожники оградили зону ремонта не с той стороны
{{material_126560}}На кадрах с видеорегистратора видно, как внезапно из темноты в свете фар на дороге возникают горы. Водитель пытается предупредить машины, едущие на приличной скорости в левом ряду, но слишком поздно. Водитель первого автомобиля, судя по краткому всполоху стоп-сигналов, замечает препятствие в самый последний момент, налетает прямиком на кучи и переворачивается. Вторая машина успевает сбавить скорость и принять вправо, поэтому цепляет их лишь одной стороной.По злой иронии, перевернувшийся автомобиль «паркуется» ровно у знаков, предупреждающих о дорожных работах. Дальше по дороге точно такие же кучи, но они хотя бы минимально ограждены. Конечно, халатность дорожников налицо. Но посмотрев ролик, каждый водитель должен еще раз сделать для себя вывод – на отечественных дорогах нельзя отвлечься ни на минуту.
2019-06-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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