11 июня 2019, 00:01
Видео: дорожники оградили зону ремонта не с той стороны
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В Сети появилось видео серьезного ДТП, спровоцированного халатностью дорожных служб. Зону ремонтных работ на виадуке в Воронеже не оградили должным образом. В результате сразу два автомобиля врезались в кучу строительного мусора, один из них перевернулся.
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По злой иронии, перевернувшийся автомобиль «паркуется» ровно у знаков, предупреждающих о дорожных работах. Дальше по дороге точно такие же кучи, но они хотя бы минимально ограждены. Конечно, халатность дорожников налицо. Но посмотрев ролик, каждый водитель должен еще раз сделать для себя вывод – на отечественных дорогах нельзя отвлечься ни на минуту.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Морор захлебнулся завистью , судя по коментам пригожинских
Подскажите какое масло лить лучше в движок Рено премиум 1998 г. 340 л. С.
Цитата:| Кому: Люся Здравствуйте, Людмила! Спасибо, что проинформировали нас о случившемся. Мы не оставим данную ситуацию без внимания. Уточните, пожалуйста, VIN или государственный номер автомобиля. Вся информация будет направлена коллегам для дальнейшего рассмотрения. Благодарим за Ваш комментарий ...
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