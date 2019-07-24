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24 июля 2019, 00:35

Видео: Электрический пикап Ford F-150 буксирует 450-тонный поезд

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Компания Ford разрабатывает полностью электрическую версию американского бестселлера в сегменте пикапов – Ford F-150. Дело уже дошло до испытаний на дорогах общего пользования. Чтобы продемонстрировать мощь новинки, компания опубликовала видео, в котором прототипу удалось сдвинуть с места грузовой состав массой свыше 450 тонн.
Видео Электрический пикап Ford F 150 буксирует 450 тонный поезд
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Мощность и высокий крутящий момент – одно из главных преимуществ электрокаров. Технические подробности об электрическом пикапе Ford F-150 пока держатся в секрете, но испытания прототипа уже подошли к завершающей стадии. Компания Ford решила продемонстрировать электрокар в деле. 

За руль электрического F-150 села Линда Чжан, главный инженер проекта. Сначала новинку испытали на пустых товарных вагонах. Электрический пикап с легкостью сдвинул их с места. Затем в 10 двухэтажных вагонов погрузили 42 новеньких Ford F-150. В результате общая масса поезда превысила 450 тонн и достигла, если быть точными, 453 592 килограммов. Автомобиль справился и с этой задачей.

Ожидается, что электрическая версия Ford F-150 появится в 2020 году, одновременно с выходом пикапа нового поколения. Кроме того, компания планирует выпустить гибридную модификацию модели. В Ford пообещали, что обе электрифицированные версии станут достойными представителями семейства F-150, которое славится своей надежностью, выносливостью и технологичностью.

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Отзывы по теме
Форум Ford F-150
Уважаемые собратья ! Помогите найти рем набор на передний суппорт на Ф - 150 2006 года или его аналог.... зараннее всем спасибо !
Сергей
Ford рассекретил F-150 2015 модельного года
супер конечно слов иет.
к.г.
Тормозные колодки Ford F150
Срочно торг
shevron
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Видео: Электрический пикап Ford F-150 буксирует 450-тонный поезд
{{material_126073}}Мощность и высокий крутящий момент – одно из главных преимуществ электрокаров. Технические подробности об электрическом пикапе Ford F-150 пока держатся в секрете, но испытания прототипа уже подошли к завершающей стадии. Компания Ford решила продемонстрировать электрокар в деле. За руль электрического F-150 села Линда Чжан, главный инженер проекта. Сначала новинку испытали на пустых товарных вагонах. Электрический пикап с легкостью сдвинул их с места. Затем в 10 двухэтажных вагонов погрузили 42 новеньких Ford F-150. В результате общая масса поезда превысила 450 тонн и достигла, если быть точными, 453 592 килограммов. Автомобиль справился и с этой задачей.Ожидается, что электрическая версия Ford F-150 появится в 2020 году, одновременно с выходом пикапа нового поколения. Кроме того, компания планирует выпустить гибридную модификацию модели. В Ford пообещали, что обе электрифицированные версии станут достойными представителями семейства F-150, которое славится своей надежностью, выносливостью и технологичностью.
2019-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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