24 июля 2019, 00:35
Видео: Электрический пикап Ford F-150 буксирует 450-тонный поезд
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Компания Ford разрабатывает полностью электрическую версию американского бестселлера в сегменте пикапов – Ford F-150. Дело уже дошло до испытаний на дорогах общего пользования. Чтобы продемонстрировать мощь новинки, компания опубликовала видео, в котором прототипу удалось сдвинуть с места грузовой состав массой свыше 450 тонн.
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За руль электрического F-150 села Линда Чжан, главный инженер проекта. Сначала новинку испытали на пустых товарных вагонах. Электрический пикап с легкостью сдвинул их с места. Затем в 10 двухэтажных вагонов погрузили 42 новеньких Ford F-150. В результате общая масса поезда превысила 450 тонн и достигла, если быть точными, 453 592 килограммов. Автомобиль справился и с этой задачей.
Ожидается, что электрическая версия Ford F-150 появится в 2020 году, одновременно с выходом пикапа нового поколения. Кроме того, компания планирует выпустить гибридную модификацию модели. В Ford пообещали, что обе электрифицированные версии станут достойными представителями семейства F-150, которое славится своей надежностью, выносливостью и технологичностью.
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супер конечно слов иет.
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