27 января 2020, 07:59
Видео: Ford против Ferrari
- 6278
- 0
Американская фирма ISSIMI, занимающаяся продажей эксклюзивных автомобилей по всему миру, выпустила свою версию битвы на треке двух легендарных брендов. Компанию Ford представлял Mustang Shelby GT500, а итальянскую «конюшню» - Ferrari 812 Superfast.
Ранее мы писали
Компания Ford представила на мотор-шоу в Детройте Mustang Shelby GT500 нового поколения. Первый экземпляр ...Читать далее
Новый Ford Mustang Shelby GT500 оснащен 5,2-литровым турбомотором V8, изготовленным из алюминиевого сплава «Predator». Агрегат выдает 771 лошадиную силу и 847 Нм максимального крутящего момента. Его соперник, Ferrari 812 Superfast оснащен атмосферным двигателем, хотя в последнее время итальянский автопроизводитель добился больших успехов в разработке турбомоторов и гибридных силовых установок. Но на этот раз мы имеем дело с 6,5-литровым V12 мощностью 800 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом равным 718 Нм. Следует также учесть разницу в весе. 812 Superfast на 180 килограммов легче, чем Shelby GT500.
Итоговый результат дрэга можно посмотреть на видео ниже. Отметим только, что разница на финише составила меньше одной секунды. Победитель сумел разогнаться на 400 метрах до 222 км/ч, а его соперник – до 212 км/ч.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford EcoSport: единство непохожих
29.07.2018, 19:04
Обновленный Ford Explorer: вырываясь из горного плена…
24.05.2018, 06:54
Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
14.07.2017, 08:15
Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»
25.06.2017, 22:21
Тест-драйв Ford Kuga: прощай, «механика»! Виват, интеллект!
22.03.2017, 07:17
Тест-драйв Ford Kuga 1.6 EcoBoost: к перевалу Геологов
11.09.2016, 20:20
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford EcoSport: единство непохожих
29.07.2018, 19:04
Обновленный Ford Explorer: вырываясь из горного плена…
24.05.2018, 06:54
Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
14.07.2017, 08:15
Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»
25.06.2017, 22:21
Тест-драйв Ford Kuga: прощай, «механика»! Виват, интеллект!
22.03.2017, 07:17
Тест-драйв Ford Kuga 1.6 EcoBoost: к перевалу Геологов
11.09.2016, 20:20
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
Мощный, харизматичный, абсолютно не требовательный к топливу и достаточно экономичен для своего объема... Правда, немного тряский на плохих дорогах. Зато на его дизайн заставляет по-доброму улыбаться окружающих.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве