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27 января 2020, 07:59

Видео: Ford против Ferrari

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Американская фирма ISSIMI, занимающаяся продажей эксклюзивных автомобилей по всему миру, выпустила свою версию битвы на треке двух легендарных брендов. Компанию Ford представлял Mustang Shelby GT500, а итальянскую «конюшню» - Ferrari 812 Superfast.
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Компания Ford представила на мотор-шоу в Детройте Mustang Shelby GT500 нового поколения. Первый экземпляр ...
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Местом проведения дрэговой гонки выбрали автодром в Chuckwalla Valley в южной Калифорнии, устроенный на бывшей взлетно-посадочной полосе аэропорта. На старт вышли два мощных суперкара. На первый взгляд кажется, что у Ford нет никаких шансов. На самом деле технические характеристики автомобилей находятся примерно на одном уровне.

Новый Ford Mustang Shelby GT500 оснащен 5,2-литровым турбомотором V8, изготовленным из алюминиевого сплава «Predator». Агрегат выдает 771 лошадиную силу и 847 Нм максимального крутящего момента. Его соперник, Ferrari 812 Superfast оснащен атмосферным двигателем, хотя в последнее время итальянский автопроизводитель добился больших успехов в разработке турбомоторов и гибридных силовых установок. Но на этот раз мы имеем дело с 6,5-литровым V12 мощностью 800 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом равным 718 Нм. Следует также учесть разницу в весе. 812 Superfast на 180 килограммов легче, чем Shelby GT500.

Итоговый результат дрэга можно посмотреть на видео ниже. Отметим только, что разница на финише составила меньше одной секунды. Победитель сумел разогнаться на 400 метрах до 222 км/ч, а его соперник – до 212 км/ч.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ford Mustang
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
User
Отзыв о Ford Mustang 2010 года
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
q123ew
Отзыв о Ford Mustang 2005 года
Мощный, харизматичный, абсолютно не требовательный к топливу и достаточно экономичен для своего объема... Правда, немного тряский на плохих дорогах. Зато на его дизайн заставляет по-доброму улыбаться окружающих.
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Видео: Ford против Ferrari
{{material_125543}}Местом проведения дрэговой гонки выбрали автодром в Chuckwalla Valley в южной Калифорнии, устроенный на бывшей взлетно-посадочной полосе аэропорта. На старт вышли два мощных суперкара. На первый взгляд кажется, что у Ford нет никаких шансов. На самом деле технические характеристики автомобилей находятся примерно на одном уровне.Новый Ford Mustang Shelby GT500 оснащен 5,2-литровым турбомотором V8, изготовленным из алюминиевого сплава «Predator». Агрегат выдает 771 лошадиную силу и 847 Нм максимального крутящего момента. Его соперник, Ferrari 812 Superfast оснащен атмосферным двигателем, хотя в последнее время итальянский автопроизводитель добился больших успехов в разработке турбомоторов и гибридных силовых установок. Но на этот раз мы имеем дело с 6,5-литровым V12 мощностью 800 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом равным 718 Нм. Следует также учесть разницу в весе. 812 Superfast на 180 килограммов легче, чем Shelby GT500.Итоговый результат дрэга можно посмотреть на видео ниже. Отметим только, что разница на финише составила меньше одной секунды. Победитель сумел разогнаться на 400 метрах до 222 км/ч, а его соперник – до 212 км/ч.
2020-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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