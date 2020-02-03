3 февраля 2020, 00:24
Видео: Гиперкар McLaren Speedtail бросил вызов истребителю F-35
- 739
- 0
Фото: YouTube / Top Gear
Команда Top Gear решила противопоставить в дрэге новый гиперкар McLaren Speedtail современному истребителю F-35. Гонка, конечно, бессмысленная, но повеселились все.
Ранее мы писали
Компания McLaren представила новый гиперкар Speedtail, который станет самым быстрым и самым дорогим серийным ...Читать далее
Что мог противопоставить McLaren Speedtail реактивному самолету? Модифицированный мотор M840T от McLaren 720S и гибридную трансмиссию. Максимально Speedtail может развивать мощность 1 050 лошадиных сил и разгоняться до 402,3 км/ч. На разгон с места до 300 км/ч он тратит всего 12,8 секунды. За руль гиперкара сел ведущий Top Gear, журналист и автогонщик Крис Харрис.
Истребитель F-35 – это не обычный самолет, а последняя и самая продвинутая модификация представителя семейства малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанного американской фирмой Локхид-Мартин (Lockheed Martin). Не будем вдаваться в технические подробности. Скажем лишь, что благодаря своим реактивным двигателям и особенностям оперения полностью вооружённый F-35 с заполненными топливными баками способен производить манёвры с перегрузкой в 9g.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ну, не намного он быстрее, чем F1. За 20 лет увеличить скорость всего на 50 км/ ч - это маловато будет. Особенно если мощность агрегата увеличилась с 600 до 1000 лошадей. В общем, поживем-увидим, что за зверь. В любом случае, практического применения для него нет, это чудо инженерной мысли и произведение ...
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Такому авто уже не спойлеры и заслонки надо ставить, а закрылки и предкрылки.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве