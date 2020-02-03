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3 февраля 2020, 00:24

Видео: Гиперкар McLaren Speedtail бросил вызов истребителю F-35

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Фото: YouTube / Top Gear
Команда Top Gear решила противопоставить в дрэге новый гиперкар McLaren Speedtail современному истребителю F-35. Гонка, конечно, бессмысленная, но повеселились все.
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Компания McLaren представила новый гиперкар Speedtail, который станет самым быстрым и самым дорогим серийным ...
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Больше 10 лет назад Top Gear уже выводил на дрэговую дистанцию гиперкар против военного самолета. В 2008 году честь автопрома выпало отстаивать Bugatti Veyron, который пытался соперничать с Eurofighter Typhoon (Еврофайтер Тайфун). Сейчас на одном взлетном поле оказались британский гиперкар McLaren Speedtail и американский истребитель F-35. 

Что мог противопоставить McLaren Speedtail реактивному самолету? Модифицированный мотор M840T от McLaren 720S и гибридную трансмиссию. Максимально Speedtail может развивать мощность 1 050 лошадиных сил и разгоняться до 402,3 км/ч. На разгон с места до 300 км/ч он тратит всего 12,8 секунды. За руль гиперкара сел ведущий Top Gear, журналист и автогонщик Крис Харрис.

Истребитель F-35 – это не обычный самолет, а последняя и самая продвинутая модификация представителя семейства малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанного американской фирмой Локхид-Мартин (Lockheed Martin). Не будем вдаваться в технические подробности. Скажем лишь, что благодаря своим реактивным двигателям и особенностям оперения полностью вооружённый F-35 с заполненными топливными баками способен производить манёвры с перегрузкой в 9g. 

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
McLaren раскрыла имя нового гиперкара
Ну, не намного он быстрее, чем F1. За 20 лет увеличить скорость всего на 50 км/ ч - это маловато будет. Особенно если мощность агрегата увеличилась с 600 до 1000 лошадей. В общем, поживем-увидим, что за зверь. В любом случае, практического применения для него нет, это чудо инженерной мысли и произведение ...
Максим
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
McLaren выпустит самый экстремальный гиперкар
Такому авто уже не спойлеры и заслонки надо ставить, а закрылки и предкрылки.
Максим
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Видео: Гиперкар McLaren Speedtail бросил вызов истребителю F-35
{{material_124862}}Больше 10 лет назад Top Gear уже выводил на дрэговую дистанцию гиперкар против военного самолета. В 2008 году честь автопрома выпало отстаивать Bugatti Veyron, который пытался соперничать с Eurofighter Typhoon (Еврофайтер Тайфун). Сейчас на одном взлетном поле оказались британский гиперкар McLaren Speedtail и американский истребитель F-35. Что мог противопоставить McLaren Speedtail реактивному самолету? Модифицированный мотор M840T от McLaren 720S и гибридную трансмиссию. Максимально Speedtail может развивать мощность 1 050 лошадиных сил и разгоняться до 402,3 км/ч. На разгон с места до 300 км/ч он тратит всего 12,8 секунды. За руль гиперкара сел ведущий Top Gear, журналист и автогонщик Крис Харрис.Истребитель F-35 – это не обычный самолет, а последняя и самая продвинутая модификация представителя семейства малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанного американской фирмой Локхид-Мартин (Lockheed Martin). Не будем вдаваться в технические подробности. Скажем лишь, что благодаря своим реактивным двигателям и особенностям оперения полностью вооружённый F-35 с заполненными топливными баками способен производить манёвры с перегрузкой в 9g. 
2020-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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