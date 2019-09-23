23 сентября 2019, 00:01
Видео: гонка красных
- 442
- 0
Фото: motor1
Лет двадцать назад вседорожники покупали в основном для того, чтобы выехать с семьей на дачу или с друзьями на рыбалку. Сейчас многие автомобили SUV-сегмента обзавелись мощным версиями, которые могут смело участвовать в гонках.
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Ранее мы писали
Портал Carwow решил сравнить динамические возможности пяти популярных пикапов: Mercedes-Benz X-Class, Ford ...Читать далее
Кто возьмется заранее предсказать результат заезда? Приведем технические характеристики каждого автомобиля. Итак, Jaguar F-Pace SVR оснащен 5,0-литровым турбомотором V8, который выдает 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Снаряженная масса кроссовера составляет 1775 кг.
Второй претендент - Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio оснащен довольно небольшим, но мощным 2,9-литровым двигателем с двойным турбонаддувом, способным развивать до 510 лошадиных сил и 600 Нм. Итальянский кроссовер легче, чем F-Pace. Он весит 1 660 кг.
Последний - самый тяжелый и мощный из всех трех - это Mercedes AMG G63. С учетом внушительной массы в 2 485 кг, G63 оснастили битурбо мотором V8, который выдает 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Цифры внушительные, но и аэродинамика у G-Class должна быть существенно хуже, чем у двух его соперников. Суммируя все вышесказанное, кто из трех кроссоверов первым пересек финишную черту? Смотрите видео ниже.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
А с чего вдруг он бы его не получил? за бренд нормально так взялись, машины головы на три-четыре стали лучше, потому и результаты такие
, весь этот ваш гелик-сплошное пафосное говно!!! и не более! а луаз, хоть и невзрачный на вид, но в свое время был отличной машиной для бездорожья (каковой является и по сей день) !
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве