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23 сентября 2019, 00:01

Видео: гонка красных

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Фото: motor1
Лет двадцать назад вседорожники покупали в основном для того, чтобы выехать с семьей на дачу или с друзьями на рыбалку. Сейчас многие автомобили SUV-сегмента обзавелись мощным версиями, которые могут смело участвовать в гонках.
Видео гонка красных

Фото: motor1

Видео гонка красных

Фото: motor1

Видео гонка красных

Фото: motor1

Видео гонка красных

Фото: motor1

Видео гонка красных

Фото: motor1

Видео гонка красных

Фото: motor1

Видео гонка красных
Видео гонка красных
Видео гонка красных
Видео гонка красных
Видео гонка красных
Видео гонка красных
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Портал Carwow решил сравнить динамические возможности пяти популярных пикапов: Mercedes-Benz X-Class, Ford ...
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Ребята из CarWow устроили гонку для трех красных вседорожников. В заезде на четверть мили (400 метров) приняли участие британский Jaguar F-Pace SVR, итальянский Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio и немецкий Mercedes-Benz AMG G63. Все одинакового кроваво-красного цвета.

Кто возьмется заранее предсказать результат заезда? Приведем технические характеристики каждого автомобиля. Итак, Jaguar F-Pace SVR оснащен 5,0-литровым турбомотором V8, который выдает 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Снаряженная масса кроссовера составляет 1775 кг.

Второй претендент - Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio оснащен довольно небольшим, но мощным 2,9-литровым двигателем с двойным турбонаддувом, способным развивать до 510 лошадиных сил и 600 Нм. Итальянский кроссовер легче, чем F-Pace. Он весит 1 660 кг. 

Последний - самый тяжелый и мощный из всех трех - это Mercedes AMG G63. С учетом внушительной массы в 2 485 кг, G63 оснастили битурбо мотором V8, который выдает 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Цифры внушительные, но и аэродинамика у G-Class должна быть существенно хуже, чем у двух его соперников. Суммируя все вышесказанное, кто из трех кроссоверов первым пересек финишную черту? Смотрите видео ниже.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
Jaguar F-Pace получил «пятерку» за безопасность
А с чего вдруг он бы его не получил? за бренд нормально так взялись, машины головы на три-четыре стали лучше, потому и результаты такие
DizzyMak
«Глас народа»: «ЛуАЗ» плюс «Геландваген» равно «Волынваген»
, весь этот ваш гелик-сплошное пафосное говно!!! и не более! а луаз, хоть и невзрачный на вид, но в свое время был отличной машиной для бездорожья (каковой является и по сей день) !
юрий
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Видео: гонка красных
{{material_125198}}Ребята из CarWow устроили гонку для трех красных вседорожников. В заезде на четверть мили (400 метров) приняли участие британский Jaguar F-Pace SVR, итальянский Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio и немецкий Mercedes-Benz AMG G63. Все одинакового кроваво-красного цвета.Кто возьмется заранее предсказать результат заезда? Приведем технические характеристики каждого автомобиля. Итак, Jaguar F-Pace SVR оснащен 5,0-литровым турбомотором V8, который выдает 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Снаряженная масса кроссовера составляет 1775 кг.Второй претендент - Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio оснащен довольно небольшим, но мощным 2,9-литровым двигателем с двойным турбонаддувом, способным развивать до 510 лошадиных сил и 600 Нм. Итальянский кроссовер легче, чем F-Pace. Он весит 1 660 кг. Последний - самый тяжелый и мощный из всех трех - это Mercedes AMG G63. С учетом внушительной массы в 2 485 кг, G63 оснастили битурбо мотором V8, который выдает 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Цифры внушительные, но и аэродинамика у G-Class должна быть существенно хуже, чем у двух его соперников. Суммируя все вышесказанное, кто из трех кроссоверов первым пересек финишную черту? Смотрите видео ниже.
2019-09-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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