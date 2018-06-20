20 июня 2018, 11:32

Видео: Хищник оседлал Чужого

В тайской провинции Чумпхон на дороге был замечен необычный байкер. Хищник ехал верхом на превратившемся в мотоцикл Чужом. По-видимому, сезон охоты начался.
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Любимые многими персонажи фантастических боевиков 1990-х годов регулярно вдохновляют байкеров на разработку дизайна для мотоцикла и экипировки. На одной из тайских трасс в кадр попал отличный экземпляр - фантазии на тему сразу двух культовых боевиков: «Чужой» и «Хищник». 

Мотоцикл выполнен в виде тела пришельца-ксеноморфа, изогнувшегося в попытке вырваться из крепких рук байкера. Хотя нет, не рук, а лап! Верхом на Чужом сидит его заклятый враг Хищник. Экипировка воспроизводит образ охотника в мельчайших деталях. Шлем имитирует лицо одного из самых опасных злодеев во Вселенной, а мотоциклетные перчатки и ботинки выполнены в виде лап пришельца. Безусловно, такая встреча на дороге запомнится надолго.

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Видео: Хищник оседлал Чужого
{{material_121782}}Любимые многими персонажи фантастических боевиков 1990-х годов регулярно вдохновляют байкеров на разработку дизайна для мотоцикла и экипировки. На одной из тайских трасс в кадр попал отличный экземпляр - фантазии на тему сразу двух культовых боевиков: «Чужой» и «Хищник». Мотоцикл выполнен в виде тела пришельца-ксеноморфа, изогнувшегося в попытке вырваться из крепких рук байкера. Хотя нет, не рук, а лап! Верхом на Чужом сидит его заклятый враг Хищник. Экипировка воспроизводит образ охотника в мельчайших деталях. Шлем имитирует лицо одного из самых опасных злодеев во Вселенной, а мотоциклетные перчатки и ботинки выполнены в виде лап пришельца. Безусловно, такая встреча на дороге запомнится надолго.
2018-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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