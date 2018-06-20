20 июня 2018, 11:32
Видео: Хищник оседлал Чужого
В тайской провинции Чумпхон на дороге был замечен необычный байкер. Хищник ехал верхом на превратившемся в мотоцикл Чужом. По-видимому, сезон охоты начался.
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Мотоцикл выполнен в виде тела пришельца-ксеноморфа, изогнувшегося в попытке вырваться из крепких рук байкера. Хотя нет, не рук, а лап! Верхом на Чужом сидит его заклятый враг Хищник. Экипировка воспроизводит образ охотника в мельчайших деталях. Шлем имитирует лицо одного из самых опасных злодеев во Вселенной, а мотоциклетные перчатки и ботинки выполнены в виде лап пришельца. Безусловно, такая встреча на дороге запомнится надолго.
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17.06.2018, 18:20
Чьи мобильные приложения сервисов каршеринга лучшие?
15.06.2018, 20:35
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Комментарии пользователей
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