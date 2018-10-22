22 октября 2018, 09:42
Видео: Jaguar F-Type SVR против Mercedes-AMG E63 S – спорткупе против семейного универсала
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Необычную дрэговую гонку провели журналисты портала CarWow. Англия и Германия – извечные соперники не только в футболе, но и в автомобилестроении. В заезде на классическую четверть мили (402 метра) приняли участие британское спорткупе Jaguar F-Type SVR и немецкий универсал Mercedes-AMG E63 S.
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Предсказать заранее результат гонки тяжело. У Mercedes-AMG больше мощности. Однако, универсал явно тяжелее изящного спортивного купе Jaguar с внушительным аэродинамическим обвесом. Jaguar стартует быстрее, но затем более мощный Mercedes-AMG постепенно нагоняет его.
Не будем лишать вас удовольствия от просмотра видео и раскрывать результат заезда. Скажем лишь, что отрыв победителя оказался минимальным. Его время составило 11,2 секунды, а автомобиля, пришедшего вторым – 11,3 секунды.
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такси на нюрбургринге распространенная тема.Но тем не менее, экстремальный заезд с профессионалом на таких крутых такчках это будет супер крутой опыт, зная, как эти кошки мурчат) ) ) ) )
Крутая машина, а теперь еще и экономичная ! А для тех кто хочет по настоящему погонять есть породистый 5 литровый мотор) ) ) Ф-тайп зачетный!
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