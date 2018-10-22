22 октября 2018, 09:42

Видео: Jaguar F-Type SVR против Mercedes-AMG E63 S – спорткупе против семейного универсала

  • 205
  • 0
Необычную дрэговую гонку провели журналисты портала CarWow. Англия и Германия – извечные соперники не только в футболе, но и в автомобилестроении. В заезде на классическую четверть мили (402 метра) приняли участие британское спорткупе Jaguar F-Type SVR и немецкий универсал Mercedes-AMG E63 S.
^
Видео: Jaguar F-Type SVR против Mercedes-AMG E63 S – спорткупе против семейного универсала Jaguar F-Type
Ранее мы писали
В Стамбуле в рамках Фестиваля аэрокосмических технологий состоялось необычное состязание в дрэг-рейсинге. ...
Читать далее
Несмотря на разные типы кузовов, под капотом обоих автомобилей расположились мощные V-образные «восьмерки». Jaguar F-Type оснащает 5,0-литровым турбированным V8 мощностью 585 л.с. Под капотом универсала Mercedes-AMG E-Class трудится 4,0-литровый битурбо V8 с отдачей 620 л.с. Обе машины оснащены системой полного привода и автоматическими коробками передач: 8-диапазонная у «Ягуара» и 9-диапазонная у «Мерседеса».
 
Предсказать заранее результат гонки тяжело. У Mercedes-AMG больше мощности. Однако, универсал явно тяжелее изящного спортивного купе Jaguar с внушительным аэродинамическим обвесом. Jaguar стартует быстрее, но затем более мощный Mercedes-AMG постепенно нагоняет его. 
 
Не будем лишать вас удовольствия от просмотра видео и раскрывать результат заезда. Скажем лишь, что отрыв победителя оказался минимальным. Его время составило 11,2 секунды, а автомобиля, пришедшего вторым – 11,3 секунды.
По собственной информации 110km.ru
Автоспорт Ягуар Ф Тайп
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Мощные Jaguar поработают гоночными такси на Нюрбургринге
такси на нюрбургринге распространенная тема.Но тем не менее, экстремальный заезд с профессионалом на таких крутых такчках это будет супер крутой опыт, зная, как эти кошки мурчат) ) ) ) )
Олег
Тест-драйв Jaguar F-Type 2.0: малой кровью, да силой многою
Крутая машина, а теперь еще и экономичная ! А для тех кто хочет по настоящему погонять есть породистый 5 литровый мотор) ) ) Ф-тайп зачетный!
Тотров Хетаг
Jaguar Land Rover получила престижные награды
оценка 10
gena255
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Jaguar Автомудрость Jaguar АвтоПитер Jaguar Дизайн и тюнинг Jaguar Новинки и концепт кары Jaguar Новости и акции автосалонов Jaguar Автосалоны и дилеры марки Jaguar Аренда и прокат авто марки Jaguar Автоклубы и форумы автозавчастей марки Jaguar Автосервисы и магазины автозапчастей марки Jaguar
Главные материалы
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
Три месяца продаж Toyota C-HR: машин мало
Нужно ли заменить транспортный налог (от мощности) - экологическим (от выбросов)?
Голосовать
Продажа Jaguar F-Type
Объявления о продаже Jaguar F-Type
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 27 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 19 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Видео: Jaguar F-Type SVR против Mercedes-AMG E63 S – спорткупе против семейного универсала
{{material_124559}}Несмотря на разные типы кузовов, под капотом обоих автомобилей расположились мощные V-образные «восьмерки». Jaguar F-Type оснащает 5,0-литровым турбированным V8 мощностью 585 л.с. Под капотом универсала Mercedes-AMG E-Class трудится 4,0-литровый битурбо V8 с отдачей 620 л.с. Обе машины оснащены системой полного привода и автоматическими коробками передач: 8-диапазонная у «Ягуара» и 9-диапазонная у «Мерседеса». Предсказать заранее результат гонки тяжело. У Mercedes-AMG больше мощности. Однако, универсал явно тяжелее изящного спортивного купе Jaguar с внушительным аэродинамическим обвесом. Jaguar стартует быстрее, но затем более мощный Mercedes-AMG постепенно нагоняет его.  Не будем лишать вас удовольствия от просмотра видео и раскрывать результат заезда. Скажем лишь, что отрыв победителя оказался минимальным. Его время составило 11,2 секунды, а автомобиля, пришедшего вторым – 11,3 секунды.
2018-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Самара Ленинградская область Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG